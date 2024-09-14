Путин назначил участника СВО Орлова председателем правления «Движения Первых»

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин назначил участника СВО Артура Орлова председателем правления «Движения Первых». Соответствующий указ подписан главой государства.
Отмечается, что он заменил на этом посту Григория Гурова, которого ранее в субботу назначили главой Росмолодёжи.
В указе президента говорится о назначении Артура Орлова председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».
35-летний Орлов является командиром танкового батальона 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), гвардии майор. Он окончил Казанское высшее танковое командное училище. Принимал участие в СВО по защите ДНР и ЛНР. Ему присвоено звание Героя России с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда».
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В указе президента говорится о назначении Артура Орлова председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».
35-летний Орлов является командиром танкового батальона 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), гвардии майор. Он окончил Казанское высшее танковое командное училище. Принимал участие в СВО по защите ДНР и ЛНР. Ему присвоено звание Героя России с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда».
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Анастасия Чинкова