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Путин назначил участника СВО Орлова председателем правления «Движения Первых»

14 сентября 2024, 20:27
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назначил участника СВО Артура Орлова председателем правления «Движения Первых». Соответствующий указ подписан главой государства.
Отмечается, что он заменил на этом посту Григория Гурова, которого ранее в субботу назначили главой Росмолодёжи.

В указе президента говорится о назначении Артура Орлова председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».



35-летний Орлов является командиром танкового батальона 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), гвардии майор. Он окончил Казанское высшее танковое командное училище. Принимал участие в СВО по защите ДНР и ЛНР. Ему присвоено звание Героя России с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда».

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Шольц заверил, что не собирается разрешать Киеву наносить удары вглубь России
14 сентября 2024, 20:06

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал проблемой снятие ограничений на использование Украиной западного дальнобойного оружия против России, поэтому он не собирается давать соответствующего разрешения. Его слова приводит немецкая газета Welt.
Канцлер подчеркнул, что намерен твёрдо стоять на своём отказе позволять Киеву использовать переданное Германией оружие дальнего ​радиуса действия для нанесения ударов вглубь территории России.

​О своей позиции Шольц ​в субботу также заявил во время беседы в гражданами от своей партии СДПГ в Бранденбурге.

Накануне переговоры президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером комментировал официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. Он заявлял, что в ходе обсуждения использования западного дальнобойного оружия украинскими войсками не идёт речи о немецких ракетах. К тому же, остаётся неизменным решение Шольца о непоставке Украине ракет Taurus.

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В США заявили, что ядерная война с Россией станет победой Запада
экономист Сакс: Запад считает победой возможную ядерную войну с Россией
14 сентября 2024, 20:01

Фото: iStock/RomoloTavani

Запад считал бы своей победой возможную ядерную войну с Россией. С таким заявлением выступил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он задался вопросом о том, что такое победа, по мнению представителей Запада. И тут речь явно идёт не о победе Украины над Россией, поскольку назревает эскалация со стороны США и Великобритании, а за ней неминуемо последуют ответные действия со стороны России. И длиться это будет до тех пор, пока не начнётся полноценная ядерная война, которую и называют «победой».

Сакс указал на то, что заявления западных политиков о невозможности ядерного столкновения звучат глупо и безответственно. Однако иного пути Запад себе не оставляет, добавил профессор.

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Бауэр: НАТО считает «оправданным» разрешение Киеву
Глава комитета НАТО Бауэр считает «оправданным» разрешение Киеву бить вглубь РФ
14 сентября 2024, 19:53

Фото: iStock/PavelRodimov

В НАТО считают оправданным разрешение Киеву бить дальнобойными западными ракетами вглубь территории России. Об этом заявил глава Военного комитета альянса Роб Бауэр 14 сентября, сообщает РИА Новости.
Ранее возможное разрешение ударять западным дальнобойным оружием по целям на территории России прокомментировал помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен. Он заявил, что это приведет к глобальной войне.

Споры между странами НАТО о применении американского и британского оружия против России продолжаются. Официально США заявляет, что не дает Украине такое разрешение. Пока одни военные политики опасаются третьей мировой войны, другие выступают за инициативу Украины наносить удары по России.

О последствиях такого решения неоднократно высказывались российские власти, которые дают понять, что Россия примет ответные меры в случае если Запад одобрит подобное решение.

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Санкции против РФ сказались на строительстве АЭС «Аккую» в Турции
Посол Ерхов: Санкции против РФ плохо сказались на проекте АЭС «Аккую» в Турции
14 сентября 2024, 19:36

Фото: istockphoto/ Wlad74

Западные санкции против России негативно сказались на строительстве атомной электростанции «Аккую» на юге Турции. Об этом заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью турецкой газете «Поста».
«Односторонние нелегитимные санкции Запада, к сожалению, негативно сказываются на темпах и сроках реализации проекта <…>. Но, несмотря ни на что, хочу вас заверить: проект будет реализован», – цитирует Ерхова издание.

Строящаяся атомная электростанция АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока. Проект предусматривает реакторы типа ВВЭР-1200, общей мощностью 4800 МВт. АЭС планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Строительство занимается дочерняя компания Росатома – АО «Аккую Нуклеар». Общая стоимость проекта 22 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите стран БРИКС в Казани, который пройдет 23 и 24 октября.

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Британия становится участником конфликта из-за поставок оружия Киеву, заявил Пушков
Пушков: поставка ракет Киеву автоматически делает Британию участником конфликта
14 сентября 2024, 19:16

Фото: iStock/ffikretow

Поставка новых ракет Украине автоматически делает Великобританию участником конфликта. Об этом в своём Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.
По его словам, заявления британского премьер-министра Кира Стармера противоречивы. Он заявляет, что Лондон не намерен вступать в конфликт с Россией, однако у Киева есть право на самооборону. При этом, указал Пушков, и Россия тоже имеет право на самооборону. И оно будет выполняться, особенно в том случае, если британские военные начнут наводить свои ракеты на цели на территории России.

Также, по словам сенатора, действия Британии по военно-техническому оснащению ВСУ всё больше говорят о том, что Лондон осознанно идёт на конфликт с Россией. Однако власти вряд ли осознают последствия такого шага, продолжая накачивать Киев оружием, что автоматически делает Великобританию прямым участником конфликта.

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#конфликт
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Запад под угрозой: в Британии раскрыли, чем может обернуться снятие запрета на удары ВСУ
Британский политик Кертен: позволение ВСУ бить вглубь РФ несёт угрозу Западу
14 сентября 2024, 18:37

Фото: iStock/bpawesome

Планы по снятию запрета на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь России несут угрозы для Запада. На это на фоне заявления Владимира Путина указал лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен.
Он назвал безумно эскалацией возможное решение о разрешении ВСУ обстреливать территорию России ракетами Storm Shadow, производимыми в Великобритании. Такой шаг поставит под угрозу весь коллективный Запад, который пытается спасти экономическую аннексию Киева.

На этой неделе Путин заявил, что в случае снятия запрета на использование украинскими войсками западного дальнобойного оружия, это будет рассматриваться как прямое вступление сил НАТО в конфликт, что кардинально изменит его природу.

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#оружие
#конфликт
#нато
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Турецкая газета Aydınlık опубликовала кадр переговоров украинцев с террористами из Сирии
14 сентября 2024, 18:18

Фото: istockphoto/zabelin

Из Турции пришла информация об имевших место встречах украинцев с боевиками из организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Сообщается, что представители Украины вели переговоры с террористами в сирийском городе Идлиб в июне этого года.
В качестве доказательства, подтверждающего этот факт, турецкое издание Aydinlik опубликовало одну фотографию. На снимке запечатлены два человека. Один из них одет в футболку с характерным трезубцем на рукаве. На втором серо-синяя военная форма без знаков различия. Газета пишет, что снимок сделан в Сирии в июне нынешнего года.

Ранее это же СМИ сообщало, что киевские власти вели переговоры с «Хайят Тахрир аш-Шам». Украинцы убедили радикалов выпустить из своих тюрем «радикальных чеченских и грузинских террористов», с тем, чтобы затем пополнить ими ряды своих истощённых вооружённых сил. Взамен организация получила 75 украинских беспилотников.

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Грузия извинится перед осетинами за войну 2008 года
Иванишвили: Грузия найдёт силы извиниться перед осетинами за войну 2008 года
14 сентября 2024, 18:13

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Грузия найдёт в себе силы извиниться перед осетинами за войну, которую развязал экс-президент страны Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение» в 2008 году. Об этом заявил основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в ходе предвыборного митинга в городе Гори.
Он подчеркнул, что сразу же после проведения в стране выборов, которые запланированы на 26 октября, а также осуждения зачинщиков этой войны и всех виновных в разрыве грузино-осетинских отношений, страна найдёт в себе силы извиниться за произошедшее в 2008 году.

Иванишвили отметил, что эта война была развязана по заданию извне. В результате боестолкновений погибло много людей, в том числе «осетинских братьев и сестёр» Грузии, а также были разрушены отношения между народами.

Политик добавил, что все виновники тех событий обязательно получат строжайший правовой ответ за свои деяния.

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#конфликт
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В Алжире объявили о победе Теббуна на президентских выборах
Конституционный суд Алжира сообщил о победе Теббуна на выборах президента
14 сентября 2024, 17:51

Фото: iStock/Peter Campbell

Конституционный суд Алжира провозгласил победу действующего главы государства 78-летнего Абдельмаджида Теббуна на состоявшихся 7 сентября выборах президента. Об этом сообщили в эфире алжирского радио.
Отмечается, что в день голосования кандидат получил поддержку 84,3% избирателей при явке в 46,1%.

Подчеркнём, что в Алжире главу государства выбирают всеобщим голосованием на срок в пять лет. Занимать свой пост президент по конституции может только два срока.

Соперниками Теббуна были ещё два кандидата: Абделали Хасани Шериф от умеренной исламистской партии «Движение общества за мир» и Юсеф Аушиш от партии «Фронт социалистических сил». Они набрали по 3,17% и 2,16% голосов соответственно.

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