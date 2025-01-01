Приднестровье без отопления: Газпром прекратил поставки газа

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На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики полностью отсутствует централизованное отопление. Об этом сообщила компания «Тирастеплоэнерго».
Ведомство уточняет, что по причине временного прекращения поставок газа с с 1 января 2025 года с 7:00 часов утра (8:00 по московскому времени) прекращается подача тепловой энергии и горячего водоснабжения населению и организациям. Сообщение появилось в телеграм-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».
Исключение составляют больницы и социальные учреждения с временным проживанием людей, туда подача тепла продолжится.
В «Газпроме» сообщили, что 1 января с 08:00 остановлена подача газа через Украину по причине отсутствия технической и юридической возможности: истек срок соглашения с НАК «Нафтогаз Украины».
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Исключение составляют больницы и социальные учреждения с временным проживанием людей, туда подача тепла продолжится.
В «Газпроме» сообщили, что 1 января с 08:00 остановлена подача газа через Украину по причине отсутствия технической и юридической возможности: истек срок соглашения с НАК «Нафтогаз Украины».
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Александр Бойцов