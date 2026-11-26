В Госдуме объяснили, как в 2027 году вырастут пенсии
В 2027 году пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут повышать в несколько этапов. Об этом RT сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.
Первое повышение пенсий состоится 1 февраля. Это будет ежегодная индексация, учитывающая рост цен за 2026 год. Она затронет страховую часть и фиксированную выплату, что приведёт к увеличению надбавок за достижение 80-летнего возраста, содержание иждивенцев и стаж работы в северных и сельских районах, пояснил парламентарий.
Второе повышение может произойти 1 апреля, если зарплаты в 2026 году вырастут быстрее цен. В этом случае страховую часть пенсии увеличат ещё раз. Размер увеличения будет ограничен установленным законом индексом роста доходов пенсионного страхования на одного пенсионера, подчеркнул Чаплин.
С 1 августа пенсии автоматически пересчитают тем, кто заработал дополнительные пенсионные коэффициенты за 2026 год, включая работающих пенсионеров. Прибавка будет равна числу учтённых коэффициентов, умноженному на стоимость одного коэффициента на 1 августа 2027 года. За один пересмотр учитывается до трёх коэффициентов. Заявление подавать не нужно, уточнил депутат.
В течение года пенсии также будут пересчитаны при подтверждении дополнительных периодов стажа, достижении 80-летия, изменении группы инвалидности или появлении иждивенца.
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