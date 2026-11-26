26 ноября 2026, 16:57

Депутат Чаплин: В 2027 году пенсии будут повышать в несколько этапов

Фото: iStock/mars58

В 2027 году пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут повышать в несколько этапов. Об этом RT сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.