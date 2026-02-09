Минцифры решило смягчить один запрет
Ко второму чтению второго пакета мер по борьбе с мошенничеством подготовят поправки, которые смягчат часть предложений.
Об этом на заседании IT-комитета Госдумы сообщил замглавы Минцифры Иван Лебедев. Информацию передает корреспондент РБК.
По словам Лебедева, планируют пересмотреть идею полного запрета на входящие звонки из-за рубежа так, чтобы россияне могли без ограничений общаться, в том числе с родственниками за границей. Среди вариантов, которые сейчас обсуждаются, — введение режима «самозапрета». Пользователь сможет по желанию включать и отключать прием международных вызовов.
Также рассматривается возможность направлять СМС-уведомление о входящем звонке из-за границы. Отдельные изменения затронут и инициативу по созданию единой базы IMEI-кодов.
Как подчеркнул Лебедев, для граждан, которые купили телефон за рубежом для личного пользования, никаких сложностей возникнуть не должно. Ограничения, по его словам, будут ориентированными прежде всего на тех, кто ввозит крупные партии устройств по серым схемам.
