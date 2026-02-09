Минцифры решило смягчить один запрет

09 февраля 2026, 14:57

РБК: Минцифры смягчит запрет на входящие международные звонки

Фото: istockphoto/dikushin

Ко второму чтению второго пакета мер по борьбе с мошенничеством подготовят поправки, которые смягчат часть предложений.