В Госдуме объяснили меры, из-за которых появились слухи о штрафах за VPN

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Новый проект приказа Роскомнадзора, на который ссылаются СМИ и эксперты, предполагающие введение штрафов за использование VPN, на самом деле направлен на актуализацию данных для борьбы с компьютерными атаками, в том числе DDoS-атаками. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин.
«Это неверная интерпретация инициативы РКН и точно не формирование законодательной базы для последующего введения ответственности за использование сервисов по обходу блокировок. Ведомство планирует начать собирать данные сетевых адресов только для актуализации правил фильтрации в целях противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам. Никакие сведения о личных устройствах граждан и другая пользовательская информация, конечно же, собираться не будут», — приводят в «Татар-информ» обращение парламентария.Немкин подчеркнул, что ранее против VPN-сервисов были введены ограничительные меры, но и они принимались, в первую очередь, для защиты персональных данных. По его мнению, в сети существует множество подобных сервисов, которые нелегально собирают информацию о пользователях, а после распространяют.
Депутат особенно отметил, что россияне сами будут решать, пользоваться ли им VPN или нет.
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