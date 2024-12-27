В Госдуме объяснили меры, из-за которых появились слухи о штрафах за VPN

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для девятого класса, в котором указано, что жертвы изнасилования сами виноваты в произошедшем из-за своего поведения или внешнего вида, не входит в актуальный перечень от Минпросвещения, поэтому не используется в образовательном процессе в Тамбовской области. Об этом региональное управление Минобразования сообщило в беседе с РБК.