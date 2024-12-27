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В Госдуме объяснили меры, из-за которых появились слухи о штрафах за VPN

Депутат Немкин: приказ РКН направлен не на штрафы за VPN, а на борьбу с DDoS
Фото: iStock/Userba011d64_201

Фото: iStock/Userba011d64_201

Новый проект приказа Роскомнадзора, на который ссылаются СМИ и эксперты, предполагающие введение штрафов за использование VPN, на самом деле направлен на актуализацию данных для борьбы с компьютерными атаками, в том числе DDoS-атаками. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин.
«Это неверная интерпретация инициативы РКН и точно не формирование законодательной базы для последующего введения ответственности за использование сервисов по обходу блокировок. Ведомство планирует начать собирать данные сетевых адресов только для актуализации правил фильтрации в целях противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам. Никакие сведения о личных устройствах граждан и другая пользовательская информация, конечно же, собираться не будут», — приводят в «Татар-информ» обращение парламентария.
Немкин подчеркнул, что ранее против VPN-сервисов были введены ограничительные меры, но и они принимались, в первую очередь, для защиты персональных данных. По его мнению, в сети существует множество подобных сервисов, которые нелегально собирают информацию о пользователях, а после распространяют.



Депутат особенно отметил, что россияне сами будут решать, пользоваться ли им VPN или нет.

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На маршруты Мострансавто вышли 100 новых автобусов ЛиАЗ
27 декабря 2024, 12:17

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Сто новых автобусов ЛиАЗ большого класса вышли на маршруты крупнейшей подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто» и ещё сто таких автобусов в настоящее время проходят регистрацию в ГАИ и сразу начнут использоваться сразу после постановки на учёт, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Новые автобусы уже обслуживают 40 наиболее востребованных и социально важных маршрутов в округах Электросталь, Чехов, Павлово-Посадский, Ступино, Реутов, Пушкинский, Подольск, Орехово-Зуевский, Одинцовский, Люберцы, Лыткарино, Лобня, Ленинский, Краснознаменск, Королёв. Истра, Домодедово, Долгопрудный, Дзержинский, Богородский и Балашиха», — говорится в сообщении.
В новых ЛиАЗах установлены системы климат-контроля, пожаротушения и видеонаблюдения, есть USB-розетки для зарядки гаджетов, а также специальные места для инвалидных колясок и валидаторы для безналичной оплаты проезда.

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#московская область
#подмосковье
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Лесничий из Серпухова стал лучшим добровольным пожарным Московской области
27 декабря 2024, 12:12

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

В рамках празднования Дня спасателя в пожарно-спасательной части №330 территориального управления №13 ГКУ МО «Мособлпожспас» состоялось торжественное мероприятие, на котором наградили сотрудников, отличившихся в 2024 году, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Среди приглашённых был старший участковый лесничий Шатовского участкового лесничества филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» Евгений Кулаков. Он принял участие в индивидуальном зачёте конкурса «Лучший добровольный пожарный Московской области 2024», где занял первое место в Подмосковье. Начальник пожарно-спасательного отряда №29 Федеральной противопожарной службы по Московской области, полковник внутренней службы Э. В. Соломатин торжественно вручил ему диплом победителя.

Во время соревнований участники проходили тестирование, состоящее из 20 вопросов по охране труда, тактике тушения пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, пожарной и аварийно-спасательной технике, противопожарному водоснабжению, связи и оказанию первой медицинской помощи.

Кроме того, для демонстрации своей боевой подготовки они должны были пройти специальные этапы, включающие выполнение практических упражнений на разных дистанциях. Евгений Вениаминович успешно справился со всеми этапами, продемонстрировав высокие результаты и набрав больше баллов, чем его соперники.

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

При оценке учитывались профессиональные навыки, теоретические знания и практические умения, а также участие в общественных мероприятиях, связанных с профессией.

«Работа добровольных помощников имеет огромное значение. Такое природное бедствие, как лесной пожар, требует совместного труда специалистов и волонтеров, бесстрашно вступающих в бой с огненной стихией. Добровольная пожарная дружина "Русский лес" успешно справляется с поставленной задачей и вносит большой вклад в обеспечение пожарной безопасности на землях лесного фонда филиала», — сказал директор филиала Алексей Талалаев.
Добровольная пожарная команда занимается защитой лесов от возгораний во время пожароопасного периода, участием в совместных учениях и проведением профилактических и информационных мероприятий, направленных на повышение осведомлённости населения о проблеме лесных пожаров.

Общественное учреждение «Добровольная пожарная дружина "Русский лес"» успешно представляет Подмосковье в соревнованиях пожарных дружин различного уровня.

«Все мы болели за нашего сотрудника и ждали от него высоких показателей в этих соревнованиях. Искренне рады его успехам. Сердечно поздравляем с победой и благодарим за приложенные усилия. Команда филиала будет и впредь совершенствовать свое мастерство», — добавил Талалаев.

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Соревнования проводятся с целью популяризации добровольной пожарной охраны, улучшения знаний, умений и навыков добровольцев в области тушения пожаров и проведения спасательных операций, а также развития физической культуры и спорта в рядах добровольной пожарной охраны.

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#комитет лесного хозяйства мо
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Кинокритик Альперина назвала лучшие российские фильмы 2024 года
Кинокритик Альперина: в России за 2024 год сняли много качественных фильмов
27 декабря 2024, 12:02

Фото: iStock/LeMusique

Рейтинг лучших фильмов 2024 года, основанный более чем на 400 списках от авторитетных киноизданий, профильных сайтов, кинокритиков, представил ресурс World of Real, а у нас напечатала российская газета.
Обозреватель «Российской газеты», кинокритик Сусанна Альперина в беседе с «Радио 1» заявила, что в России за 2024 год сняли немало хороших и качественных фильмов.

«Мне очень понравился фильм «Мастер и Маргарита» — он стал событием несмотря на то, что эта книга не поддается экранизации. Авторы нашли свой подход. Также меня впечатлил фильм «Пришелец» — он был на московском кинофестивале. Это классное кино с глубокими смыслами. Фильм «Где наши деньги?» и «Холодно» — немножко черные комедии, но сделаны хорошо и тщательно. Фильм «Кончится лето» очень цепляющий. «Сто лет тому вперёд» — новая экранизация и качественно сделанное фэнтези», — поделилась эксперт.

Кинокритик также отметила фильмы «Воздух», «Жар-птицы», «Вечная зима», «Папа умер в субботу».

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#рф
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В ГД раскрыли, что грозит норвежцам после отказа принять экипаж «Урса Майор»
Картаполов: норвежцам может грозить суд после отказа принять экипаж «Урса Майор»
27 декабря 2024, 11:52

Фото: iStock/MaYcaL

Норвежским морякам может грозить суд после отказа принять экипаж «Урса Майор». Так считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его слова приводит РИА Новости.
Ранее стало известно, что судно под норвежским флагом «Oslo Carrier 3» отказалось принять на борт тонущих российских моряков с судна «Урса Майор».

«Это надо документировать и подавать на них в международный суд, как минимум на капитана и судовладельца», — сказал Картаполов.

Он отметил, что своим отказом принять на борт моряков российского судна «Урса Майор» норвежские моряки нарушили не только международную конвенцию, но и общепринятые человеческие нормы и правила.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Европе нельзя прощать случай с тонущими российскими моряками с судна «Урса Майор», которых отказалось принимать на борт судно «Oslo Carrier» 3 под флагом Норвегии. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

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#telegram
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«Основано на ощущениях»: в Госдуме опровергли штрафы за использование VPN
27 декабря 2024, 11:41

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Мнение о возможном введении штрафов за использование VPN-сервисов в России «основано на ощущениях». Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Боярский. По его словам, ему не поступала информация о подготовке подобных мер.
«Я еще не связался со всеми заинтересованными сторонами, у меня такой информации, инициативы не было. Я не хотел бы комментировать мнения специалистов, если они просто на ощущениях. Сейчас с коллегами со всеми переговорю», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».
Чуть позже, в комментарии для RT, Боярский окончательно опроверг возможность введения штрафных санкций за использование VPN. Депутат подчеркнул, что никаких подобных законопроектов в Госдуме нет, а для их реализации не существует инструментов.
«Поэтому мне странно, что новость разлетелась из-за экспертного мнения. Я опровергаю такую возможность, потому что нет инструмента для ее реализации», — добавил Боярский.
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#роскомнадзор
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#штрафы
#закон
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Школьники Подмосковья научатся безопасно работать с онлайн-сервисами на «Цифровом ликбезе»
27 декабря 2024, 11:39

Фото: istockphoto / Thapana Onphalai

Начался новый этап Всероссийского образовательного проекта «Цифровой ликбез». Он направлен на повышение цифровой грамотности и кибербезопасности населения. Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения и Министерства цифрового развития РФ, сообщает Министерство образования Московской области.
В новом сезоне дети вместе с главными героями роликов Варей Ряпушкой и Максимом Налимом освоят важные навыки безопасного использования онлайн-сервисов. Они узнают, как выбирать товары на разных платформах, общаться с продавцами и делать безопасные покупки с доставкой.

Кроме того, школьники узнают, как искать подработку, обращая внимание на важные аспекты, такие как безопасность личной информации и проверка надежности работодателя. Эти навыки помогут им уверенно ориентироваться в цифровом мире и принимать обоснованные решения в онлайн-среде.

Фото: Министерство образования Московской области

Все видеоматериалы доступны на сайте проекта.

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#онлайн
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#кибербезопасность
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Власти рассказали об учебнике ОБЖ, где в изнасилованиях винят жертву
В Тамбове рассказали об учебнике ОБЖ, где в изнасилованиях обвиняют жертву
27 декабря 2024, 11:39

Фото: iStock/Svetlanais

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для девятого класса, в котором указано, что жертвы изнасилования сами виноваты в произошедшем из-за своего поведения или внешнего вида, не входит в актуальный перечень от Минпросвещения, поэтому не используется в образовательном процессе в Тамбовской области. Об этом региональное управление Минобразования сообщило в беседе с РБК.
Отмечается, что речь идёт об учебнике ОБЖ авторов Сергея Вангородского, Михаила Кузнецова и Владимира Латчука, который выпущен издательством «Дрофа». В нём есть глава «Безопасное поведение в криминогенных ситуациях», содержащая раздел о безопасном поведении девушек. Там сказано, что девушкам не следует надевать короткие юбки и ярко краситься, собираясь в гости, кафе или на массовые мероприятия, поскольку это провоцирует мужчин и воспринимается ими как сигнал.

Также в тексте сказано, что во многих конфликтах виновата сама жертва, поскольку она своим внешним видом или поведением показывает, что «созрела», «легкодоступна» или беззащитна.

Отрывки из учебника в своём Telegram-канале представила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Её подписчики написали, что такие учебники используются в школах Тамбова, Ростова-на-Дону и Волгодонска.

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Жителям Подмосковья рассказали, как выиграть приз за оплату коммуналки через СБП
27 декабря 2024, 11:37

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Московской области при оплате жилищно-коммунальных услуг через СБП можно выиграть тысячу рублей по акции «Привяжи клик – оплати вмиг». Об условиях акции рассказали в региональном МинЖКХ.
«Для участия в акции нужно зарегистрироваться на сайте МосОблЕИРЦ, войти в личный кабинет или открыть мобильное приложение расчётного центра, в разделе «Платежи» выбрать способ ««Оплатить через СБП», выбрать банк и подтвердить платёж. После оплаты в приложении банка выбрать опцию «Привязать счёт», выбрать карту, с которой планируется впредь платить за ЖКУ и нажать «Сохранить», — говорится в сообщении.
После этого пользователь сможет платить по счетам МосОблЕИРЦ через СБП без подтверждения и перехода в банковское приложение.

Акция «Привяжи клик – оплати вмиг» стартовала 1 октября и завершится 31 декабря, из её участников при помощи генератора случайных числе каждый месяц отбиралось 30 победителей, которые получали приз — тысячу рублей каждому. Финальный розыгрыш призов по акции проведут в январе.

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Роскомнадзор опроверг слухи о штрафах за использование VPN
27 декабря 2024, 11:32

Фото: iStock/NicoElNino

В Роскомнадзоре опровергли слухи о введении штрафов для граждан за использование VPN-сервисов. Ведомство призывает доверять только проверенной информации и не распространять фейки.
«В подобных предположениях есть грубая ошибка. Приказ не вводит и не может вводить штрафы. Указанный проект приказа Роскомнадзора не затрагивает вопросы использования VPN-сервисов. Рекомендуем публиковать только проверенную информацию, в первую очередь о деятельности органов власти, избегая распространения подобных фейков», — ответил РКН на запрос от RT.
В то же время координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев высказался о замедлении YouTube и его судьбе в России. В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что дальнейшее существование сервиса зависит от множества факторов — от политики самой платформы, действий правительства и предпочтений пользователей. По его мнению, YouTube должен быть лояльнее, если хочет остаться в России.
«Создается впечатление, что YouTube-то и сам нас не очень хочет видеть, точнее даже не YouTube как таковой, а в целом эта система Google. Проблемы с верификацией российских аккаунтов и прочие сложности, возникающие у пользователей, выглядят как сигнал о том, что «нам там не рады», — пояснил Парфентьев.
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