ВС России нанесли удары по инфраструктуре ПВО ВСУ в Черниговской области Украины

23 июля 2025, 08:43

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Российские вооруженные силы провели серию ударов по объектам инфраструктуры противовоздушной обороны и средствам наблюдения Вооруженных сил Украины в Черниговской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, отметив, что такие удары стали традиционными для данного региона, пишет РИА Новости.







«Традиционно для Черниговщины — удары по инфраструктуре ПВО и средствам наблюдения», — сказал он.