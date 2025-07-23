ВС России нанесли удары по инфраструктуре ПВО ВСУ в Черниговской области Украины
Российские вооруженные силы провели серию ударов по объектам инфраструктуры противовоздушной обороны и средствам наблюдения Вооруженных сил Украины в Черниговской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, отметив, что такие удары стали традиционными для данного региона, пишет РИА Новости.
«Традиционно для Черниговщины — удары по инфраструктуре ПВО и средствам наблюдения», — сказал он.
Напомним, что российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования для нанесения ударов. Целями атак являются объекты энергетической инфраструктуры, оборонной промышленности, а также военного управления и связи. На фоне этих атак в украинских регионах ежедневно объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные не наносят удары по жилым домам и социальным объектам, акцентируя внимание на целенаправленности операций против военной инфраструктуры.
Ранее украинский военнослужащий Евгений Попельшкин, находящийся в плену, рассказал о необычных обещаниях со стороны командования Вооруженных сил Украины (ВСУ).