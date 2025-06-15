Вернувшийся из плена боец вывел срочников из окружения
Вернувшийся из плена боец вывел десять срочников из окружения
Вернувшийся из украинского плена военнослужащий из Бурятии, предположительно, вывел десятерых срочников из окружения под Курском. Об этом в воскресенье, 15 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на республиканского омбудсмена Юлию Жамбалову.
Собеседница агентства рассказала, что весной прошлого года к ней обратилась супруга одного из бойцов с просьбой о содействии в его поисках.
«Мы сразу взяли заявление в работу. Буквально сегодня узнали новость, что в результате обмена пленными между Украиной и Россией боец вернулся на родину. По словам супруги, в Курской области он помог десяти солдатам срочной службы выйти из окружения, а сам попал в плен. Мы будем эту историю проверять и отрабатывать», — прокомментировала Жамбалова.Омбудсмен добавила, что он и еще один военнослужащий из Бурятии сейчас получают медпомощь в РФ. Накануне в Минобороны докладывали о возвращении с подконтрольной Киеву территории очередной группы российских военных.