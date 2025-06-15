Вернувшийся из плена боец вывел срочников из окружения

Вернувшийся из плена боец вывел десять срочников из окружения
Фото: istockphoto/Diy13

Вернувшийся из украинского плена военнослужащий из Бурятии, предположительно, вывел десятерых срочников из окружения под Курском. Об этом в воскресенье, 15 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на республиканского омбудсмена Юлию Жамбалову.



Собеседница агентства рассказала, что весной прошлого года к ней обратилась супруга одного из бойцов с просьбой о содействии в его поисках.

«Мы сразу взяли заявление в работу. Буквально сегодня узнали новость, что в результате обмена пленными между Украиной и Россией боец вернулся на родину. По словам супруги, в Курской области он помог десяти солдатам срочной службы выйти из окружения, а сам попал в плен. Мы будем эту историю проверять и отрабатывать», — прокомментировала Жамбалова.


Омбудсмен добавила, что он и еще один военнослужащий из Бурятии сейчас получают медпомощь в РФ. Накануне в Минобороны докладывали о возвращении с подконтрольной Киеву территории очередной группы российских военных.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0