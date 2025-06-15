Вернувшийся из плена боец вывел срочников из окружения

15 июня 2025, 19:08

Вернувшийся из плена боец вывел десять срочников из окружения

Фото: istockphoto/Diy13

Вернувшийся из украинского плена военнослужащий из Бурятии, предположительно, вывел десятерых срочников из окружения под Курском. Об этом в воскресенье, 15 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на республиканского омбудсмена Юлию Жамбалову.





Собеседница агентства рассказала, что весной прошлого года к ней обратилась супруга одного из бойцов с просьбой о содействии в его поисках.



