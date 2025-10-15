В Госдуме объяснили перенос выплат детских и пенсионных пособий в ноябре

15 октября 2025, 14:48

Депутат Бессараб предупредила о переносе пенсий и детских пособий в ноябре

Фото: iStock/Vadim_Orlov

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью RT рассказала, почему в ноябре 2025 года в России изменится график выплат пенсий и детских пособий.





Депутат отметила, что такова норма законодательства: если праздничный выходной приходится на период начисления выплат, то их переносят на последний рабочий день до установленной даты.



Бессараб также напомнила о предстоящей шестидневной рабочей неделе, связанной с празднованием Дня народного единства.





«Она как раз связана с празднованием Дня народного единства. Мы будем в последнюю неделю перед этим работать шесть дней, включая субботу. Думаю, что выплаты будут произведены ещё в пятницу, то есть заблаговременно. А потом мы будем три дня отдыхать», – отметила парламентарий.