В Госдуме объяснили, почему мигранты насилуют россиянок

17 августа 2025, 15:12

Депутат Матвеев: мигранты насилуют россиянок из-за презрения

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что случаи сексуальных преступлений, совершаемых мигрантами в России, во многом обусловлены их культурным уровнем и пренебрежительным отношением к местным женщинам. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».





Парламентарий при этом добавил, что многие подозреваемые в таких преступлениях являются семейными людьми.



Матвеев считает, что эффективной мерой для борьбы с сексуальными преступлениями со стороны иностранных граждан может стать ужесточение ответственности, а также введение обязательного сбора генетического материала при въезде в страну.



Он также поддержал предложение лидера партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова о запрете на въезд в Россию трудовым мигрантам вместе с семьями, но подчеркнул, что для реализации такой инициативы потребуется изменение юридической базы.





«Здесь есть проблема, связанная с межгосударственными соглашениями. Ввести ограничения проще в отношении мигрантов из стран, не входящих в ЕАЭС, таких как Таджикистан и Узбекистан. А вот в случае с Киргизией, Казахстаном и Арменией – потребуется пересмотр договорённостей», – пояснил депутат.