В Госдуме объяснили, почему россияне стали брать кредиты после оформления самозапрета

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Россияне проверяют работоспособность системы самозапрета на кредиты, когда берут займы сразу же после оформления данной услуги. Таким мнением поделился инициатор законопроекта о самозапретах, депутат Госдумы Анатолий Аксаков в беседе с «Татар-информом».
По его словам, пока что нет объективных причин для внесения правок в закон. Однако, если поступят обращения от банков, то вместе с ними будут приниматься решения.
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«Приходят мысли, что люди проверяют, насколько работает система самозапрета. Допускаю, что недобросовестные лица, которые промышляют воровством денег у населения, также испытывают новую систему. Думаю, что она еще покажет свою эффективность», — поделился парламентарий.Читайте также:
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Данил Пономарев