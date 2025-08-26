Слепая британка разлила чай и умерла, не дожив до юбилея месяц
Пролитый чай не дал слепой долгожительнице Маргарет Элунед Робертс отпраздновать 100-летие. Об этом сообщает издание People.
В сентябре этого года Робертс исполнилось бы 100 лет. За год до своего юбилея она случайно опрокинула на себя чашку чая в доме престарелых. В результате полученных ожогов у женщины развились осложнения, включая пневмонию и флегмону. Ее состояние усугублялось преклонным возрастом, астмой и ишемической болезнью сердца.
Кейт Робертсон, старший коронер северо-западного Уэльса, исследовав обстоятельства смерти, пришла к выводу, что она была вызвана несчастным случаем. По предварительным данным, ассистент врача Сара Томас предложила пенсионерке горячий напиток, поскольку та проявила желание выпить чашку чая самостоятельно. Позднее медсестра Джо Риви обнаружила Робертс в состоянии растерянности с поднятыми руками.
Пациентку некоторое время лечили в ожоговом отделении, но, несмотря на усилия врачей, через месяц она скончалась.
