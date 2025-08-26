26 августа 2025, 17:07

People: 99-летняя слепая британка разлила чай и умерла, не дожив до юбилея месяц

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Пролитый чай не дал слепой долгожительнице Маргарет Элунед Робертс отпраздновать 100-летие. Об этом сообщает издание People.