Достижения.рф

В Новосибирске две девочки избили семилетнего мальчика, заставив его встать на колени

В Новосибирске девочки избили 7-летнего мальчика, заставив его встать на колени
Фото: iStock/kieferpix

В Новосибирске две школьницы избили 7-летнего мальчика. Об этом пишут местные Telegram-каналы.



Уточняется, что девочки унизили первоклассника, заставив его встать на колени. Женщина, проходившая мимо, вступилась за пострадавшего.

Местные жители рассказали, что школьницы и раньше проявляли вызывающее поведение. Они добавили, что жалобы в полицию на несовершеннолетних не принесли результата.

Ранее стало известно, что российские школьницы избили одноклассницу и сняли это на видео. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0