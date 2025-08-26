В Новосибирске две девочки избили семилетнего мальчика, заставив его встать на колени
В Новосибирске две школьницы избили 7-летнего мальчика. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Уточняется, что девочки унизили первоклассника, заставив его встать на колени. Женщина, проходившая мимо, вступилась за пострадавшего.
Местные жители рассказали, что школьницы и раньше проявляли вызывающее поведение. Они добавили, что жалобы в полицию на несовершеннолетних не принесли результата.
Ранее стало известно, что российские школьницы избили одноклассницу и сняли это на видео. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
