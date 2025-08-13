В Госдуме объяснили рассылку уведомлений о воинском учёте

13 августа 2025, 15:29

Картаполов: рассылка уведомлений о воинском учёте связана с актуализацией данных

Фото: iStock/scaliger

Уведомления о включении сведений в Реестр воинского учёта, которые начали приходить россиянам на портале «Госуслуги», связаны с актуализацией баз данных. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью РБК.





Граждане, приписанные к военкоматам нескольких регионов России, в том числе Москвы, Московской области и Курской области, получили оповещения на электронную почту. В качестве отправителя указано Минобороны России. В сообщении говорится о необходимости получить данные о воинском учёте в личном кабинете Реестра повесток.



Картаполов подчеркнул, что получение уведомлений гражданами, находящимися в запасе или не состоящими на воинском учёте, не означает необходимость проходить воинскую службу.



Парламентарий отметил, что уведомления не грозят гражданам ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу. Это лишь стандартная операция по уточнению данных.





«Может быть, он (прошедший срочную службу – прим.ред.) поменял профессию, получил другое образование, чем-то заболел и у него хроническое заболевание или инвалидность. Все эти вещи надо уточнять и подтверждать», – добавил Картаполов.