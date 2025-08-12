Военная служба по контракту 2025: возможности, льготы и социальные гарантии
Видео: Минобороны РФ
Военная служба по контракту в зоне СВО – это не просто работа, а осознанный выбор в пользу защиты Отечества, сочетающий в себе высокий социальный статус, стабильность и широкие перспективы для профессионального и личностного роста. Государство обеспечивает служащим достойный уровень жизни, гарантированное материальное обеспечение и комплекс социальных льгот.
Кто может поступить на военную службу по контракту?
Контрактная служба открыта для граждан Российской Федерации и иностранцев, законно находящихся на территории страны, достигших 18 лет и соответствующих требованиям по здоровью. В числе тех, кто может заключить контракт: военнослужащие-призывники, имеющие высшее или среднее профессиональное образование и отслужившие не менее трех месяцев; граждане, пребывающие в запасе; мужчины и женщины без опыта службы, но с образованием; а также иностранные граждане.
Льготы и социальные гарантии для участников СВО
Одним из ключевых преимуществ службы по контракту, особенно для участников специальной военной операции, является расширенный пакет социальных гарантий. Военнослужащие и их семьи получают поддержку на федеральном и региональном уровнях.
1. Жилищные льготы. Контрактники имеют возможность приобрести жилье через накопительно-ипотечную систему (НИС), которая позволяет накапливать средства на специальном счете для последующей покупки квартиры или дома. Также предусмотрено служебное жилье или компенсация за его аренду, что особенно важно для семей военнослужащих.
2. Медицинское обеспечение. Военнослужащие и члены их семей получают бесплатное лечение, обследование и реабилитацию в лучших военно-медицинских учреждениях страны. Это включает не только экстренную помощь, но и плановые операции, санаторно-курортное лечение.
3. Финансовая защита. Все контрактники застрахованы за счет федерального бюджета – в случае ранения или гибели выплаты могут достигать 3 млн рублей и более. Кроме того, предусмотрены льготные пенсии после 20 лет службы, а участники боевых действий получают статус ветерана, дающий право на дополнительные выплаты и льготы.
4. Поддержка семей. Дети военнослужащих имеют преимущественное право на поступление в вузы на бюджетные места, а за супругами сохраняются рабочие места на время службы. Также семьи могут рассчитывать на льготные путевки в санатории и детские лагеря.
5. Налоговые и кредитные послабления. Участники СВО получают кредитные каникулы, отсрочки по ипотеке и освобождение от ряда налогов, что значительно снижает финансовую нагрузку.
Денежное довольствие и дополнительные выплаты
Зарплата контрактника складывается из оклада по должности и званию, а также многочисленных надбавок. Минимальный доход военнослужащего начинается от 204 000 рублей в месяц, но с учетом премий и боевых выплат сумма может быть значительно выше.
За участие в боевых действиях предусмотрены дополнительные вознаграждения:
- 50 000 – 1 000 000 рублей за уничтожение вражеской техники или успешные наступательные операции;
- единовременные выплаты при заключении контракта: 400 000 рублей от федерального бюджета и до 2,6 млн рублей от регионов;
- премии за награды: от одного оклада за правительственную награду до пяти окладов за ордена и медали. Героям России ежемесячно выплачивается 89 675 рублей.
Материальная поддержка семей погибших военнослужащих
Гибель военнослужащего — тяжелейшая утрата для его семьи, и государство оказывает всестороннюю материальную поддержку, чтобы помочь близким справиться с последствиями этой потери. В 2025 году совокупный объем компенсационных выплат семьям погибших военнослужащих, включая участников специальной военной операции (СВО), может достигать 13,5 миллионов рублей и более. Эти средства распределяются между родственниками в соответствии с законодательством и включают несколько видов выплат.
1. Единовременная компенсация — 5 миллионов рублей (президентская выплата)
Основной вид поддержки — президентская выплата в размере 5 миллионов рублей, установленная Указом Президента РФ № 98 от 05.03.2022. Эти средства распределяются между членами семьи погибшего, включая супруга, родителей, несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних детей-инвалидов или студентов-очников до 23 лет. Если погибший не имел супруга или детей, выплата может быть направлена братьям, сестрам или иждивенцам, подтвердившим свой статус через суд.
2. Страховые выплаты — до 3,5 миллионов рублей
Семьи погибших военнослужащих также получают страховое возмещение в размере 3 439 562 рубля (в 2025 году). Эти средства выплачиваются страховой компанией «Согаз», с которой Минобороны РФ заключило договор. Страховка распределяется между супругом, родителями, детьми и иждивенцами в равных долях. Если военнослужащий погиб в течение года после увольнения из-за травм или болезней, полученных на службе, его семья также имеет право на эту выплату.
3. Дополнительные выплаты — до 5 миллионов рублей
Помимо президентских и страховых выплат, семьи могут получить единовременное пособие от Министерства обороны в размере 5,8 миллионов рублей, а также региональные компенсации, которые варьируются от 500 тысяч до 3 миллионов рублей в зависимости от субъекта РФ.
Для оформления выплат необходимо обратиться в военкомат, воинскую часть или МФЦ с пакетом документов, включающим свидетельство о смерти, подтверждение родства и банковские реквизиты. Рассмотрение заявления занимает до 30 дней, а перечисление средств — в течение 5–10 рабочих дней после принятия решения.
Для получения подробной информации о всех видах поддержки (включая жилищные, образовательные и социальные льготы) можно обратиться:на официальный сайт: контрактмо.рф или по телефону горячей линии: +7 495 990 7777. Специалисты предоставят актуальную информацию о порядке оформления выплат и необходимых документах.