Военная служба по контракту 2025: возможности, льготы и социальные гарантии

Военная служба по контракту в зоне СВО – это не просто работа, а осознанный выбор в пользу защиты Отечества, сочетающий в себе высокий социальный статус, стабильность и широкие перспективы для профессионального и личностного роста. Государство обеспечивает служащим достойный уровень жизни, гарантированное материальное обеспечение и комплекс социальных льгот.





Содержание Кто может поступить на военную службу по контракту? Льготы и социальные гарантии для участников СВО Денежное довольствие и дополнительные выплаты Материальная поддержка семей погибших военнослужащих



Кто может поступить на военную службу по контракту?

Льготы и социальные гарантии для участников СВО

Денежное довольствие и дополнительные выплаты

50 000 – 1 000 000 рублей за уничтожение вражеской техники или успешные наступательные операции;

единовременные выплаты при заключении контракта: 400 000 рублей от федерального бюджета и до 2,6 млн рублей от регионов;

премии за награды: от одного оклада за правительственную награду до пяти окладов за ордена и медали. Героям России ежемесячно выплачивается 89 675 рублей.

Материальная поддержка семей погибших военнослужащих