МИД РФ: на Украине насильно мобилизуют православных священников
Киевские власти насильно мобилизуют священников из УПЦ (Украинская православная церковь), тем самым отправляя их на верную смерть. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
Как пояснил дипломат, таким образом Киев ведет борьбу с УПЦ. Под насильственную мобилизацию уже попало множество священников, когда как другие 7726 религиозных конфессий получили бронь от призыва в ВСУ.
«Тем самым приходы УПЦ намеренно обезглавливаются, а священники отправляются на верную смерть на передовой», — сказал Фадеев.
Дипломат отметил, что в данном случае особлюдении прав и законов речи не идет.
Слова Фадеева подтверждаются регулярными новостями о мобилизации священников из УПЦ в ряды ВСУ. Ранее депутат Рады Артем Дмитрук рассказал о похищении священнослужителей в Харькове. К тому же 4 августа стало известно о задержании двух священников в Ровненской области.