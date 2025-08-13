13 августа 2025, 12:12

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Киевские власти насильно мобилизуют священников из УПЦ (Украинская православная церковь), тем самым отправляя их на верную смерть. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.





Как пояснил дипломат, таким образом Киев ведет борьбу с УПЦ. Под насильственную мобилизацию уже попало множество священников, когда как другие 7726 религиозных конфессий получили бронь от призыва в ВСУ.





«Тем самым приходы УПЦ намеренно обезглавливаются, а священники отправляются на верную смерть на передовой», — сказал Фадеев.