Украинке отказали во въезде в Россию из-за переписки с родителями
Украинке, проживавшей в России с 2018 года, отказали во въезде в страну после проверки на границе. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что женщина, являющаяся уроженкой Украины, имеет вид на жительство в России и постоянную регистрацию. Также она состоит в браке с россиянином.
Однако сотрудники Пограничной службы заинтересовались ею в аэропорту, когда украинка возвращалась из Абу-Даби в Москву. При проверке её мобильного телефона была замечена важная деталь: после 2022 года женщина начала вести переписку с родителями исключительно на украинском языке, хотя ранее общалась на русском.
Также пограничников насторожило малое количество приложений в телефоне, отсутствие мессенджеров и соцсетей, небольшое число фото и контактов. Всё это указывало на регулярную зачистку устройства.
В ходе общения с женщиной пограничникам удалось выяснить, что её родной брат в настоящее время уклоняется от срочной службы и мобилизации на территории Украины.
Все эти факторы повлияли в конечном итоге на отказ во въезде в Россию.
Украинку такое решение пограничников не устроило, и она попыталась оспорить его в суде.
