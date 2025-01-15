В Госдуме призвали увеличить получаемую сумму остатка маткапитала

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Депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с RT призвал увеличить доступную к получению сумму остатка материнского капитала, которая сейчас составляет 10 тысяч рублей. По его мнению, разрешенную к снятию часть денег, оставшихся после траты основной суммы, нужно сделать большей, чтобы родители могли их потратить на нужды детей.
«По словам парламентария, подобные «пробелы» в законе нужно устранить, чтобы и такая помощь посредством маткапитала стала доступной», — отмечает RT.Тем временем экономист Василий Колташов раскритиковал другую озвученную в Госдуме инициативу. В разговоре с Общественной Службой Новостей он назвал популистским подходом и издевательством идею распределять часть доходов от экспорта природных ресурсов среди населения.
«Дело в том, что среди многих наших граждан эти идеи вызывают приятную дрожь. Но так никто делать не будет, потому что существует прорва расходов. Сейчас бюджет едва держится с небольшим дефицитом, правительственный долг остается прежним. Конечно, такое распределение средств неразумно», — пояснил эксперт.Читайте также:
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