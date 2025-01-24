В Госдуме объяснили запрет на продажу детям газовых баллончиков

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Запрет на продажу детям газовых баллончиков, зажигалок и других газосодержащих товаров оградит подрастающее поколение от токсикомании. Об этом заявил депутат Госдумы Айрат Фаррахов в беседе с «Татар-информом».
По его информации, за последние пять лет среди подростков зафиксировали 600 летальных исходов после вдыхания газа из зажигалок для токсического опьянения.
«Когда Татарстан в 2022 года принял этот закон, мы столкнулись с проблемой, что не могли привлекать к ответственности бизнес, который продавал детям все эти вредные штуки в соседних регионах, поскольку там не было этого закона, а закон Татарстана на них не работал. Мы обратились в Госдуму, теперь это принято на всю страну», — пояснил парламентарий.Читайте также:
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