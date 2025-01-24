В Госдуме назвали кощунством и оскорблением слова Трампа о Второй мировой войне

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Депутат Госдумы Вячеслав Никонов назвал кощунством и оскорблением слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия помогла Штатам победить во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что это кощунство также подкреплено незнанием истории и потерь Советского Союза.
«Трамп начал разговор с нашим народом с угроз новых санкций. И с оскорбления памяти о нашей Победе, которую, оказывается, мы помогли им выиграть. Это кощунство подкреплено незнанием истории, наших потерь в Великой Отечественной. Пусть после этого попробует о чем-то договориться с Путиным», — возмутился парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».Похожего мнения придерживается и сенатор Ольга Епифанова. В разговоре с RT политик подчеркнула, что Штаты уже много лет всеми силами пытаются украсть себе победу во Второй мировой войне, переписывая учебники и преуменьшая в них роль Советского Союза.
«Пришла Америка и победила фашизм» — примерно так сейчас учат школьников в США. Эдакий супергерой Черный Плащ прилетел из-за океана и за пять минут всех одолел. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно», — посетовала Епифанова.Читайте также:
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