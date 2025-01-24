В Госдуме раскрыли средний возраст деторождения

Фото: istockphoto/molka
Средний возраст россиянок, которые родили первого ребенка, составил 30 лет в Москве и 26 лет в среднем по стране. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, это большая проблема, так как женщины теряют часть своего фертильного возраста, когда родить ребенка можно без каких-либо осложнений.
«Даже в 1990-е молодые люди чаще решались на рождение ребенка, часто это были студенческие семьи. Сегодня средний возраст рождения — 26 лет по России и около 30 лет в Москве. Это говорит о том, что молодые люди теряют часть фертильного возраста, когда можно спокойно, без проблем, без специальных программ родить ребенка», — посетовала парламентарий в беседе с NEWS.ru.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что для России в приоритете улучшение демографии с повышением благосостояния семей в стране. Он отметил важность сохранения и развития основ семьи, добавив, что особое внимание необходимо многодетным семьям. Президент заключил, что именно семья является мощным оплотом для страны, человека и общества, поскольку в ней закладывается нравственность, а также сопричастность к судьбе Отечества и любовь к нему.
Читайте также:
Путин назвал приоритетную цель России
В Татарстане предложили диспансеризацию молодых семей для повышения рождаемости
В Нижегородской области введут «зарплаты» для родителей
Данил Пономарев