В Госдуме объяснили запрет на звонки через IP-телефонию

При покупке квартиры нужно обязательно проверять, не находится ли продавец в предбанкротном состоянии, так как при признании его несостоятельным жилье может стать предметом споров или претензий со стороны кредиторов. Об этом заявила эксперт по жилой недвижимости, частный риелтор Анна Дягилева. Также она раскрыла правильный порядок действий при сделке по переуступке.