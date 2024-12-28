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В Госдуме объяснили запрет на звонки через IP-телефонию

Депутат Немкин: запрет на звонки через IP-телефонию обезопасит граждан
Фото: iStock/JuYochi

Фото: iStock/JuYochi

Запрет на звонки с IP-телефонии на мобильные и домашние телефоны, введенный правительством России, обезопасит граждан, а также обеспечит баланс между борьбой с мошенниками и удобством пользователей. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин, подчеркнув, что ограничение не коснется звонков через мессенджеры и видеозвонки.
«Это обеспечивает баланс между борьбой с мошенничеством и сохранением удобства для пользователей. Операторы связи, в свою очередь, смогут предложить более прозрачные и безопасные сервисы, что позитивно скажется на общем уровне доверия к телекоммуникационным услугам», — пояснил парламентарий в беседе с RT.
В то же время сегодняшний случай на Камчатке, где мужчина получил от мошенников 70 тысяч рублей от мошенников, которые рассчитывали заставить его поджечь полицейскую машину, но вместо этого пропил все деньги, вызвал широкий резонанс. Как отметил адвокат Дмитрий Краснов в разговоре с Общественной Службой Новостей, россиянин поступил правильно, но ему следовало сразу после звонка обратиться в полицию.


«Формально деньги возвращать вряд ли потребуется, ведь они выданы за противоправное действие, которое не было совершено. Более того, отказ от выполнения такого заказа предотвращает террористический акт, что юридически важно», — предположил юрист.
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#юрист
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#мошенники
Риелтор объяснила, что нужно проверять перед покупкой квартиры
Риелтор Дягилева: при покупке квартиры нужно проверять продавца на банкротство
28 декабря 2024, 22:31

Фото: iStock/yavorskiy

При покупке квартиры нужно обязательно проверять, не находится ли продавец в предбанкротном состоянии, так как при признании его несостоятельным жилье может стать предметом споров или претензий со стороны кредиторов. Об этом заявила эксперт по жилой недвижимости, частный риелтор Анна Дягилева. Также она раскрыла правильный порядок действий при сделке по переуступке.
«Так, в случае сделки по переуступке, когда продается не сама квартира, а право требования на нее у застройщика по факту сдачи дома, крайне важно обратить внимание на то, чтобы этот объект был оформлен и куплен именно по договору долевого участия (ДДУ). Кроме того, деньги должны быть зачислены только на эскроу-счет без передачи наличных или зачисления на какой-либо сторонний банковский счет», — отметила эксперт в беседе с «Известиями».
В то же время доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин подчеркнул, что реальные доходы россиян вырастут на 8-9% по итогам 2024 года. Таким прогнозом он поделился с «Газетой.Ru». Наибольший рост отмечен в Республике Калмыкия — на 21,8%, наименьший — в Камчатском крае — снижение на 2,1%.
«Полагаю, что по итогам года мы увидим реальный рост доходов населения абсолютно во всех регионах, а это значит, что доходы граждан растут темпами выше инфляции. В среднем по стране показатель составит 108-109%», — поделился экономист.
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Киберэксперт рассказал, к чему приведет запрет на звонки с IP-телефонии
Киберэскперт Воронин: запрет на звонки с IP-телефонии снизит число мошенничеств
28 декабря 2024, 22:13

Фото: istockphoto/artoleshko

Запрет на звонки с IP-телефонии на мобильные и домашние телефоны, введенный правительством России, снизит число мошеннических действий. Об этом заявил замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» Тимофей Воронин. По его мнению, теперь мошенники будут искать другие способы массового обзвона.
«Данная мера позволит сократить и количество звонков мошенников, и количество украденных денежных средств. Использование IP-телефонии давало мошенникам возможность подменять номера, чтобы преодолеть фильтры определения категории звонка. Данная технология называется спуфингом», — пояснил киберэксперт в беседе с RT.
В то же время с мошенничеством продолжают бороться и другими, более классическими методами. К примеру, как сообщает «Петербургский дневник», в северной столице развесят тысячи плакатов с инструкциями, как не стать жертвой аферистов. Методички разместят в отделениях почты, банках, офиса управляющих компаний, магазинах и других местах скопления людей.
«Чаще всего, хотя и далеко не всегда, жертвами мошенников становятся пожилые граждане. Например, уже сегодня стало известно, что очередная жительница Петербурга в возрасте 73 лет лишилась квартиры и еще 5 миллионов рублей из-за аферистов», — подчеркнули в издании.
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#мошенничество
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Синоптик рассказала о погоде в Москве на 1 января
Синоптик Позднякова: 1 января в Москве ожидается снегопад и морозы до -4
28 декабря 2024, 22:07

Фото: iStock/Olga Nazarova

В Москве в первый день нового года, 1 января, ожидается небольшой снегопад и морозы от -1 до -4. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, в следующие дни регион снова попадет под влияние атлантического циклона, и температура повысится до слабоположительных значений».
«В последующие дни мы рассчитываем, что в тылу циклона к нам станет проникать морозный воздух. Мы рассчитываем, что рождественские морозы состоятся — не такие, как в прошлом году, но все же», — поделилась она в беседе с RT.
В то же время куда более серьезные морозы прогнозируют в Кузбассе. В ночь на 1 января, как сообщает «Сiбдепо», ожидается до -20 градусов, а ближе к полудню потеплеет до -12. При этом весь январь обещают холодным, на 2 градуса ниже нормы.
«Из статистики наблюдений самым холодным новогодний праздник был в 2022 году. В Кемерове в ночь с 31 декабря на 1 января столбики термометров понижались до -46 градусов», — приводят в издании сообщение синоптиков.
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Астролог раскрыла, что ждет каждый знак зодиака в 2025 году
28 декабря 2024, 22:04

Фото: iStock/rawintanpin

Астролог Ирина Шалева раскрыла, что ждет представителей каждого знака зодиака в 2025 года. К примеру тельцам, по ее словам, следует заняться саморазвитием и начать обучение чему-то новому.
«У Тельцов наступает год личностного роста. Они могут кардинально изменить свою жизнь, начав что-то с чистого листа. И, кстати, выйти на новый уровень дохода. А еще у них может поменяться круг общения, возможны новые интересные знакомства», — рассказала эзотерик в подробном гороскопе для «Москвы 24».
В тоже время экстрасенс Дарья Миронова раскрыла, почему нельзя выкладывать в сеть фотографии детей. В беседе с «Вечерней Москвой» она отметила, что снимки — это отпечаток души, с помощью которого можно проводить магические ритуалы и сглазы.
«До трех лет ребенок энергетически связан с пуповиной матери, поэтому все, что происходит с ней, передается и ребенку. Если мама — популярная личность, то через нее легко могут сглазить ребенка. Поэтому лучше не показывать его до трех лет публике», — считает ясновидящая.
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Бывший прокурор Крыма Поклонская предупредила граждан РФ об испытаниях в 2025 году
28 декабря 2024, 21:24

Фото: iStock/ Alones Creative

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская предупредила граждан России о новых испытаниях в следующем 2025-м году. Об этом она написала в Телеграм-канале.
Конец уходящего 2024-го года Наталья Поклонская назвала тяжёлым временем, которое было полно тягот и провокаций.

«Наверное, 2025 год преподнесёт нам новые испытания», — выразила предположение бывший прокурор Крыма.

На фоне этого Наталья Поклонская пожелала читателям ее сообщения сохранять стойкость и верность принципам.

До этого в рождественском поздравлении канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что сейчас «чертовски тяжёлые» времена. Олаф Шольц подчеркнул, что Рождество — это время, которое трогает сердца людей. В этот праздник народ разделяет радость и горе. Глава немецкого правительства выразил благодарность тем, кто в канун Рождества продолжает трудиться на благо общества. Олаф Шольц пожелал людям глубокомысленного праздника.

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#обращения
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Прокуратура внесла предостережения Советам улемов ДУМ за поддержку многожёнства
28 декабря 2024, 21:22

Фото: iStock/hank5

Прокуроры в Нижегородской и Свердловской областях по поручению Генпрокуратуры внесли предостережения председателям региональных советов улемов из-за поддержки идеи многоженства. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что предостережения внесены в адрес председателя Совета улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России в Нижегородской области Муниру Беюсову, председателя ДУМ в Свердловской области Артура Мухутдинова и главного редактора издательского дома «Медина» Дамира Мухетдинова.

Генпрокуратурой было установлено, что они делают заявления, поддерживающие богословское заключение Совета улемов ДУМ России о допустимости разрешения многоженства в стране.

Напомним, что многоженство является нарушением Конституции РФ и федерального законодательства, а также нарушает права женщин и детей.

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Папа Римский присвоил дворянский титул семье из России
28 декабря 2024, 21:09

Фото: iStock/ Birute

Папа Римский Франциск возвёл в дворянское звание семью председателя Всемирного союза староверов (ВСС) Леонида Севастьянова, передало агентство РИА Новости.
Помимо председателя Всемирного союза староверов, дворянский титул получила и его жена, оперная певица Светлана Касьян.

«Папа Франциск возвел меня и мою супругу в дворянское звание. Я и Светлана были возведены вчера, 27 декабря, в дворянское звание папой Франциском», — подчеркнул Леонид Севастьянов.

Председатель Всемирного союза староверов обратил внимание, что их со Светланой дети тоже получат титул, поскольку «это наследственное дворянство».

В дарственной грамоте папы Франциска говорилось о возведение семьи Севастьянова в дворянское звание приурочено к Юбилейному году — им в Римско-католической церкви провозглашен 2025 год.

Каждые 25 лет Папа Римский провозглашает Юбилейный год. 2025 год — 27-й очередной юбилейный год с момента их установления папой Бонифацием VIII в 1300 году.

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#папа римский
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Благотворительный фонд «Линия сердца» организовал семейный праздник «В гостях у Карлсона»
28 декабря 2024, 20:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Благотворительный фонд «Линия сердца» при поддержке правительства Московской области организовал спектакль «Карлсон» в Театре им. Моссовета. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Отмечается, что мероприятие, приуроченное к Году семьи, подготовили для детей и жён участников СВО, детей из многодетных семей, детей-инвалидов, студентов с детьми, а также для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Помимо правительства Московской области помощь в организации спектакля оказывали Общероссийский народный фронт, Государственный фонд «Защитники Отечества» и уполномоченный по правам человека Московской области Ирина Фаевская.

Ирина Фаевская (вправа) и Валентина Шумилова (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)

«Дорогие ребята, я рада вас всех сегодня видеть в канун Нового года на этом замечательном спектакле. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Особенно обращаюсь к тем ребятам, женам и матерям, чьи папы, братья, мужья, сыновья защищают нашу Родину! Помните, пожалуйста, что в любой момент, когда вам потребуется помощь, совет или добрый друг, мы всегда рядом», – обратилась к гостям Фаевская.
Перед началом представления дети смогли принять участие в интерактивной программе в фойе театра. Сотрудники цеха Театра им. Моссовета провели мастер-классы, к детям вышли Дед Мороз и Снегурочка, также всем желающим сделали аквагрим.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

«Поддержка детей, нуждающихся в реальной помощи – наша общая задача. Совместно с нашими партнерами и попечителями Фонда мы следим за судьбами наших подопечных и всегда готовы прийти на помощь. Самая большая радость для нас видеть счастливые глаза наших маленьких друзей. Выражаю слова искренней признательности всем причастным к организации этого праздника, который подарил незабываемые мгновения радости», – сказала в обращении к участникам мероприятия руководитель благотворительного фонда «Линия сердца» Валентина Шумилова.
Целью проведения мероприятия стало укрепление внутрисемейных связей и сохранение традиционных семейных ценностей, поддержка семей, находящихся в пунктах временного размещения, воспитывающих детей-инвалидов и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также оказание поддержки семьям участников СВО и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

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#спектакль
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В Грозном Бастрыкин провёл совещание по авиакатастрофе под Актау
28 декабря 2024, 19:53

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провёл в Грозном совещание по поводу расследования крушения лайнера AZAL под Актау, передал СК.
Уголовное дело о катастрофе по статье 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) передали для расследования в Главное следственное управление Следственного комитета России.

«Создана следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи, криминалисты и эксперты, имеющие опыт расследования авиапроисшествий», — подчеркнули в СК.

Представители Следственного комитета обратили внимание, что на фоне расследования уголовного дела принимаются все нужные меры для того, чтобы установить все обстоятельства случившегося и причин авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что по инициативе российской стороны состоялся разговор президента РФ Владимира Путина с его казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили крушение самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines.

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