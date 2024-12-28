В Госдуме объяснили запрет на звонки через IP-телефонию

Фото: iStock/JuYochi
Запрет на звонки с IP-телефонии на мобильные и домашние телефоны, введенный правительством России, обезопасит граждан, а также обеспечит баланс между борьбой с мошенниками и удобством пользователей. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин, подчеркнув, что ограничение не коснется звонков через мессенджеры и видеозвонки.
«Это обеспечивает баланс между борьбой с мошенничеством и сохранением удобства для пользователей. Операторы связи, в свою очередь, смогут предложить более прозрачные и безопасные сервисы, что позитивно скажется на общем уровне доверия к телекоммуникационным услугам», — пояснил парламентарий в беседе с RT.В то же время сегодняшний случай на Камчатке, где мужчина получил от мошенников 70 тысяч рублей от мошенников, которые рассчитывали заставить его поджечь полицейскую машину, но вместо этого пропил все деньги, вызвал широкий резонанс. Как отметил адвокат Дмитрий Краснов в разговоре с Общественной Службой Новостей, россиянин поступил правильно, но ему следовало сразу после звонка обратиться в полицию.
«Формально деньги возвращать вряд ли потребуется, ведь они выданы за противоправное действие, которое не было совершено. Более того, отказ от выполнения такого заказа предотвращает террористический акт, что юридически важно», — предположил юрист.Читайте также:
В Москве задержали курьера аферистов, обманувших граждан РФ на 84,6 млн рублей
Жительница Курска пыталась поджечь МФЦ по указанию мошенников
Эксперт Петрусевич рассказала о новом обмане ВСУ для убийства русских
Данил Пономарев