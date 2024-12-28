Эксперт Петрусевич рассказала о новом обмане ВСУ для убийства русских

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Украинские военные выходят на контакт с российскими бойцами и договариваются о встрече якобы для передачи гуманитарной помощи. А после того, как узнают координаты, подвергают обстрелу позиции ВС РФ.
Об этом в разговоре с ТАСС рассказала руководитель фонда «Добро Мира — Волонтеры Крыма», который занимается помощью гражданским лицам и военным на передовой, Валерия Петрусевич. По её словам, особенно часто ВСУ стали прибегать к подобным уловкам под предлогом оказания помощи перед новогодними праздниками.
Она также добавила, что украинцы часто прикрываются её именем. Однажды беды удалось избежать только потому, что российские бойцы сумели вовремя с ней связаться, после чего обман со стороны лже-волонтёров был раскрыт.
Петрусевич отметила, что маркером для солдат ВС РФ должны быть обещания «золотых гор» и невиданных объёмов гуманитарной помощи. Как правило, поддержка требуется многим, волонтёры даже не всегда успевают отвечать на запросы, не то что сами предложить помощь. Важно также проверять, когда на связь выходят непонятные фонды или незнакомые личности, прикрываясь известными фамилиями и названиями. Это могут быть как враги, так и обычные мошенники, заключила волонтёр.
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Она также добавила, что украинцы часто прикрываются её именем. Однажды беды удалось избежать только потому, что российские бойцы сумели вовремя с ней связаться, после чего обман со стороны лже-волонтёров был раскрыт.
Петрусевич отметила, что маркером для солдат ВС РФ должны быть обещания «золотых гор» и невиданных объёмов гуманитарной помощи. Как правило, поддержка требуется многим, волонтёры даже не всегда успевают отвечать на запросы, не то что сами предложить помощь. Важно также проверять, когда на связь выходят непонятные фонды или незнакомые личности, прикрываясь известными фамилиями и названиями. Это могут быть как враги, так и обычные мошенники, заключила волонтёр.
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Александр Бойцов