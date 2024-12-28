Эксперт Петрусевич рассказала о новом обмане ВСУ для убийства русских

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в котором сообщил ему, что Германия и дальше продолжит поддерживать Украину в конфликте. Такое заявление он сделал в ходе интервью изданию T-Online.