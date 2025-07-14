В Госдуме одобрили законопроект об увеличении пошлин для автовладельцев
Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил правительственный законопроект о росте государственных пошлин для автовладельцев. 15 июля новый документ будет рассмотрен депутатами. Об этом сообщает РИА Новости.
Одобренный законопроект предполагает увеличение пошлин за внесение изменений в уже выданный паспорт — с 350 рублей до 525 рублей, за получение паспорта транспортного средства в полтора раза — с 800 рублей до 1,2 тысячи. Отмечается, что пошлина за выдачу свидетельства о регистрации авто увеличится до 1500 рублей на бумажной основе и до 4500 рублей — на пластиковой нового поколения.
Подорожает в два раза выдача национального водительского удостоверения — до 4 тысяч рублей на пластиковой основе и до 6 тысяч — нового поколения. Стоимость международных водительских удостоверений увеличится с 1600 до 3200 рублей. Кроме того, подорожают автомобильные номера.
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