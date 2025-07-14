В Госдуме одобрили законопроект об увеличении пошлин для автовладельцев

14 июля 2025, 18:55

В Госдуме одобрили новые пошлины для автовладельцев

Фото: Istock/Tero Vesalainen

Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил правительственный законопроект о росте государственных пошлин для автовладельцев. 15 июля новый документ будет рассмотрен депутатами. Об этом сообщает РИА Новости.