Достижения.рф

Певица Юлия Волкова показала стройную фигуру в бикини на отдыхе в Крыму

Юлия Волкова (Фото: Instagram* @official_juliavolkova)

Юлия Волкова показала стройную фигуру в бикини во время отдыха в Крыму. 40-летняя солистка группы «Тату» поделилась в личном блоге кадрами завершения летнего отдыха. Певица провела замечательные дни в отеле, который расположен на набережной Ялты.



Волкова примерила эффектное бикини оливкового цвета с тонким поясом на талии, дополнив образ шелковым платком на голове, солнцезащитными очками и плетеной сумкой. Артистка эффектно позировала для камеры как на фоне местных пейзажей, так и на территории отеля.

Юлия Волкова (Фото: Instagram* @official_juliavolkova)
«Абсолютный релакс», — подписала она к фотографиям.
Публикация вызвала поток комплиментов от подписчиков, отметивших отличную физическую форму певицы.

На отдыхе Юлию сопровождали ее дети — 20-летняя дочь Виктория и 17-летний сын Самир.

Юлия Волкова (Фото: Instagram* @official_juliavolkova)
Напомним, что недавно Юлия Волкова и Лена Катина выступили с концертом в Ялте. Он был под угрозой отмены: некоторые считали, что «провокационные треки» группы не соответствуют традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Однако мероприятие состоялось. Участницы воссоединившейся группы «Тату» обнародовали совместное фото, к которому добавили слова из своей песни: «Любовь в каждом мгновении».

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская

Читайте также:

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0