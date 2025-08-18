Певица Юлия Волкова показала стройную фигуру в бикини на отдыхе в Крыму
Юлия Волкова показала стройную фигуру в бикини во время отдыха в Крыму. 40-летняя солистка группы «Тату» поделилась в личном блоге кадрами завершения летнего отдыха. Певица провела замечательные дни в отеле, который расположен на набережной Ялты.
Волкова примерила эффектное бикини оливкового цвета с тонким поясом на талии, дополнив образ шелковым платком на голове, солнцезащитными очками и плетеной сумкой. Артистка эффектно позировала для камеры как на фоне местных пейзажей, так и на территории отеля.
«Абсолютный релакс», — подписала она к фотографиям.Публикация вызвала поток комплиментов от подписчиков, отметивших отличную физическую форму певицы.
На отдыхе Юлию сопровождали ее дети — 20-летняя дочь Виктория и 17-летний сын Самир.
Напомним, что недавно Юлия Волкова и Лена Катина выступили с концертом в Ялте. Он был под угрозой отмены: некоторые считали, что «провокационные треки» группы не соответствуют традиционным российским духовно-нравственным ценностям.
Однако мероприятие состоялось. Участницы воссоединившейся группы «Тату» обнародовали совместное фото, к которому добавили слова из своей песни: «Любовь в каждом мгновении».
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская