Певица Юлия Волкова показала стройную фигуру в бикини на отдыхе в Крыму

18 августа 2025, 06:02

Юлия Волкова (Фото: Instagram* @official_juliavolkova)

Юлия Волкова показала стройную фигуру в бикини во время отдыха в Крыму. 40-летняя солистка группы «Тату» поделилась в личном блоге кадрами завершения летнего отдыха. Певица провела замечательные дни в отеле, который расположен на набережной Ялты.





Волкова примерила эффектное бикини оливкового цвета с тонким поясом на талии, дополнив образ шелковым платком на голове, солнцезащитными очками и плетеной сумкой. Артистка эффектно позировала для камеры как на фоне местных пейзажей, так и на территории отеля.



Юлия Волкова (Фото: Instagram* @official_juliavolkova)



«Абсолютный релакс», — подписала она к фотографиям.