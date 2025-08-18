«Вот так мы хорошо ходим!»: Мария Погребняк сняла на видео первые шаги 11-месячного сына

18 августа 2025, 04:08

Мария Погребняк записала видео первых шагов 11-месячного сына Владимира

Мария Погребняк с мужем и сыном (Фото: Instagram* @mariapoga_)

Младший сын Марии Погребняк сделал свои первые шаги. Радостной новостью 36-летняя многодетная мама поделилась в личном блоге, приложив трогательное видео момента.





Напомним, что в 2023 году Мария развелась с футболистом Павлом Погребняком после 17 лет брака. После у нее начался роман с бизнесменом Игорем Головинским, и в августе прошлого года Мария вышла за него замуж.



5 сентября у пары родился сын Владимир — на данный момент малышу уже 11 месяцев. Звезда внимательно следит за развитием младшего сына и делится с подписчиками теплыми семейными сценами.



Мария Погребняк с сыном (Фото: кадр видео Instagram* @mariapoga_)

На кадрах, снятых Марией, видно, как Владимир делает неуверенные, но упорные шаги по направлению к матери. Погребняк поддерживает малыша на фоне, подбадривая ребенка словами. Наконец, счастливо добегает до ног мамы.





«Пойдем! А мы пошли. Вот так мы хорошо ходим. Не беги только, Володь, не беги. Ой, какой молодец! Иди еще ко мне. Мы начали ходить. Держись!», — говорила Погребняк.