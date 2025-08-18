«Вот так мы хорошо ходим!»: Мария Погребняк сняла на видео первые шаги 11-месячного сына
Младший сын Марии Погребняк сделал свои первые шаги. Радостной новостью 36-летняя многодетная мама поделилась в личном блоге, приложив трогательное видео момента.
Напомним, что в 2023 году Мария развелась с футболистом Павлом Погребняком после 17 лет брака. После у нее начался роман с бизнесменом Игорем Головинским, и в августе прошлого года Мария вышла за него замуж.
5 сентября у пары родился сын Владимир — на данный момент малышу уже 11 месяцев. Звезда внимательно следит за развитием младшего сына и делится с подписчиками теплыми семейными сценами.
На кадрах, снятых Марией, видно, как Владимир делает неуверенные, но упорные шаги по направлению к матери. Погребняк поддерживает малыша на фоне, подбадривая ребенка словами. Наконец, счастливо добегает до ног мамы.
«Пойдем! А мы пошли. Вот так мы хорошо ходим. Не беги только, Володь, не беги. Ой, какой молодец! Иди еще ко мне. Мы начали ходить. Держись!», — говорила Погребняк.При этом от прошлого брака с футболистом у звезды тоже все дети — мальчики. Всего у нее три старших сына: 18-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей. Братья с большой любовью и заботой относятся к маленькому Владимиру, мать они также обожают и часто «мелькают» в ее блоге.
Несколько дней назад Погребняк раскрыла, как ей удается оставаться желанной для мужа. Артистка отметила, что, по ее мнению, к красоте быстро привыкают, так что важно постоянно поддерживать интерес партнера. Действовать для этого следует активно.
