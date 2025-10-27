Активисты «Русской общины» начали охоту на дезертиров

27 октября 2025, 13:09

Фото: iStock/Prostock-Studio

Активисты пензенского отделения «Русской общины» заявили о задержании контрактного военнослужащего, самовольно покинувшего часть. Об этом сообщает Telegram-канал движения.





Группа мужчин с символикой движения силой задержала дезертира в подъезде жилого дома. По утверждению активистов, «ефрейтор Морозов» год назад ушел в отпуск и не вернулся в подразделение. В «Русской общине» заявили, что сослуживцы военного обратились к ним за помощью в его поисках.





«Наши братья приняли участие в поисках, вычислили, где находится беглец и, в итоге, помогли его задержать. Теперь, спустя полтора года, боец вернулся в подразделение родной разведроты», — говорится в публикации движения.