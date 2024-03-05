В Госдуме оценил решение Франции внести право на аборты в конституцию

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Решение Сената и Национального собрания Франции о внесении поправки в конституцию страны о гарантированном праве женщин на аборты доказывает правильность прекращения диалога между Москвой и Парижем.
Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов в интервью Общественной службе новостей 5 марта.
Кроме того, депутат отметил, что «Франция давно уже идет по людоедскому пути».
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«Тот факт, что правительство некрофила Макрона выдвигает подобного рода инициативы, и идиоты депутаты за это голосуют, еще раз доказывает, что прекращение диалога между парламентом Франции и России правильно», — заявил Милонов.
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Артем Кузьмин