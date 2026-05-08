В Госдуме оценили идею дополнительных выплат учителям за работу на экзаменах
Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев поддержал инициативу Министерства просвещения РФ о введении дополнительных выплат учителям за работу на экзаменах. Свое мнение он высказал в беседе с NEWS.ru.
Парламентарий отметил, что учителя несут колоссальную нагрузку по обучению и воспитанию детей, а экзамены являются особенным стрессом для всех участников процесса. Доплата за работу на ЕГЭ и ОГЭ, по его словам, важна, тем более что педагоги также привлекаются к проведению пробных экзаменов.
Эта нагрузка не входит в основные профессиональные обязанности и может выполняться только после получения письменного согласия педагога и обсуждения условий. Депутат подчеркнул, что знает о сложности профессии не понаслышке — в его семье несколько учителей.
Он добавил, что «Единая Россия» также работает над улучшением условий работы учителей. Партийцы также работают над законопроектом, направленным на профилактику травли в школах. Предполагается, что он поможет наладить здоровый климат между всеми сторонами образовательного процесса.
