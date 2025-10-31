В России заявили о готовности к переходу на 12-летнее школьное обучение

31 октября 2025, 10:33

Замсекретаря ОП Гриб: В России готовы к переходу на 12-летнее школьное обучение

Фото: iStock/hxdbzxy

В России обсуждают возможность перехода на 12-летнее школьное обучение. Об этом пишет РИА Новости.