В России заявили о готовности к переходу на 12-летнее школьное обучение

Замсекретаря ОП Гриб: В России готовы к переходу на 12-летнее школьное обучение
В России обсуждают возможность перехода на 12-летнее школьное обучение. Об этом пишет РИА Новости.



Замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб уверен, что страна готова к этому шагу. Он отметил, что российские дети ничем не хуже сверстников из Японии, Китая или Европы. Гриб подчеркнул, что в развитых странах обучение начинается с шести лет и продолжается 12. Он призвал обсуждать эту тему спокойно и без паники. По его словам, в России фактически уже реализуется 12-летняя система, так как последний год в детском саду готовит детей к школе.

Обсуждение новой модели образования может стать важным шагом для улучшения качества обучения в стране.

