Вассерман раскритиковал идею внедрения в России 12-летнего школьного обучения

31 октября 2025, 12:55

Фото: iStock/Drazen Zigic

Член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман раскритиковал идею внедрения в России двенадцатилетнего школьного обучения, которую предложил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Об этом сообщает Ridus.