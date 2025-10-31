Вассерман раскритиковал идею внедрения в России 12-летнего школьного обучения
Член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман раскритиковал идею внедрения в России двенадцатилетнего школьного обучения, которую предложил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Об этом сообщает Ridus.
Гриб утверждал, что такая модель действует во многих развитых странах и позволит сохранить педагогические кадры, а выпускники смогут оканчивать школу к 18 годам. Он подчеркнул, что речь пока идёт о начале общественного диалога, а не о немедленной реформе.
Вассерман заявил, что предложение негативно скажется на рынке труда, так как России не хватает рабочих кадров. Он также отметил, что западная модель образования разрушает целостную картину мира, превращая знания в набор разрозненных фактов. По мнению парламентария, российская система должна формировать у учащихся способность понимать закономерности, что позволяет осваивать программу быстрее и эффективнее.
Читайте также: