В Госдуме оценили инициативу о продлении работы детсадов

19 января 2026, 16:10

Депутат Бессараб: Продлевать работу детских садов стоит выборочно

Фото: iStock/nilimage

Продлевать работу детских садов в России нужно там, где это необходимо. Такие мнение высказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.





Напомним, Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину по вопросу продления работы российских детсадов до 20:00.



По словам Бессараб, эта идея не новая. Еще во времена СССР для детей, которых не успевали забрать родители, была одна общая вечерняя группа.





«Сегодня подход должен быть выборочным: там, где есть реальный запрос от жителей, где дорога до детского сада занимает много времени, можно рассмотреть организацию дежурных групп до 20:00», — отметила депутат в разговоре с Москвой 24.

«Я считаю, что необходимо вводить более мягкую градацию работы детских cадов. У нас пока они оптимизированы в стиле советского периода, когда люди рано шли на завод и рано шли с завода. Лично меня больше устраивает, когда я могу ребенка не в 7, а в 9 утра отдавать, но забирать его не в 5-6 часов, а в 8, предположим», — высказал свое мнение Милонов.

«Некоторые лежебоки идут работать в офисы с 9, с 10 утра, поэтому это очень правильное предложение, всецело поддерживаю», — заключил Миронов.