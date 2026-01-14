Студотряды Подмосковья провели зимние смены в детских лагерях

14 января 2026, 17:16

Более 70 участников студенческих педагогических отрядов Подмосковья работали на зимних сменах в детских оздоровительных лагерях. По словам министра информации и молодёжной политики Московской области Екатерины Швелидзе, студенты разрабатывали и проводили образовательные и развлекательные программы — от квестов до творческих мастер-классов.





Для многих из них это не первая практика, но очередная возможность применить педагогические и коммуникативные навыки. Ключевую роль в подготовке смен взяли на себя культорги: они формировали концепцию программ, выбирали тематику, составляли план-сетку и писали сценарии.



В одном из лагерей провели смену «Новогодний экспресс» со станционными играми по зимним профессиям, в другом — «Путешествие по странам» с элементами костюмов, музыки, кулинарии и тематических игр.Подменные вожатые помогали воспитателям, занимались реквизитом и оформлением пространства: украшали холлы и столовые, создавали фотозоны и декорации.



Методисты и кружководы ежедневно проводили занятия по интересам — от оригами и вышивки до работы с 3D-ручкой и интеллектуальных игр.



«Зимние смены — это особый формат работы, который требует максимальной вовлечённости, ответственности и внимания к детям. Наши студенты достойно справились с этой задачей, показав высокий уровень подготовки и искреннюю заинтересованность в том, чтобы каждый ребёнок провёл каникулы ярко, безопасно и с пользой», — отметил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалёв.