В РФ оценили последствия возможной отмены домашнего задания для школьников

28 апреля 2026, 11:51

Волынец: Домашнее задание позволяет закрепить материал, пройденный в школе

Фото: iStock/Motortion

Отмена домашнего задания приведет к разобщению семей, а также превратит школы в лагеря. Такое мнение выразила председатель Национального родительского комитета, лидер волонтерского сообщества детской безопасности «Заступник» Ирина Волынец.





Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что вопрос целесообразности домашних заданий сейчас обсуждается из-за распространения искусственного интеллекта и появления готовых решений для всех учебных задач.



По словам Волынец, традиционная система образования меняется на фоне активного использования учениками ИИ. Школьники перестали прикладывать усилия для выполнения домашних заданий и просто списывают ответы. Однако домашняя работа дает возможность закрепить пройденный материал и проявить самостоятельность. Ребенок учится искать информацию, анализировать и систематизировать ее.





«"Домашка" помогает закрепить материал, особенно старшеклассникам, которые проходят сложные темы и готовятся к экзаменам. Если заданий не станет, школа будет напоминать лагерь, где учитель вещает, но никто не проверяет, как дети усвоили материал и какую тему стоит объяснить еще раз. Без "домашки" не будет мостика между знаниями и реальными навыками», — пояснила Волынец в разговоре с «Вечерней Москвой».