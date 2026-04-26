Российские школы могут отменить домашние задания по одной причине

26 апреля 2026, 05:51

Рособрнадзор усомнился в целесообразности домашних заданий из-за ИИ

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) заставило пересмотреть подход к домашним заданиям в образовании. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.





По его словам, появление нейросетей, способных мгновенно решать учебные задачи, ставит под вопрос эффективность традиционной системы. В интервью НЬЮМ ТАСС глава Рособрнадзора подчеркнул, что школьники не усваивают полученные знания, так как делают их не самостоятельно, а просто прогоняют материал через программу.



«С приходом в нашу жизнь искусственного интеллекта для меня было удивление — готовые домашние задания. Уже все прорешанные, можно просто списать, и все. Смысла задавать задания нет, поэтому сейчас обсуждается вопрос о целесообразности их проведения», — высказался Музаев.