В Госдуме оценили перспективы перехода на четырехдневку
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что Россия со временем может перейти на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, такой шаг должен идти постепенно и без жесткого регулирования со стороны государства. Об этом пишет РИА Новости.
Политик напомнил, что придерживается этой позиции с 2019 года, когда Дмитрий Медведев говорил о перспективах четырехдневки на конференции. По мнению депутата, рынок труда должен прийти к этому формату эволюционно. Он отметил, что сокращение рабочей недели может ударить по людям со сдельной оплатой труда. Их доход зависит от числа оказанных услуг или объема произведенной продукции, и потери заработка допускать нельзя.
Нилов добавил, что работодатели сейчас не готовы компенсировать выпадающие часы. Речь идет не только о бизнесе, но и о государственных, муниципальных, некоммерческих и религиозных организациях. При этом, по его словам, часть работников уже использует четырехдневный формат за счет удаленной занятости. Такой вариант может подойти офисным сотрудникам и журналистам, но не всем профессиям. Врач не может делать операции из дома, а сталевар — работать удаленно.
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