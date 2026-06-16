В Госдуме оценили перспективы перехода на четырехдневку

16 июня 2026, 07:16

Глава комитета Госдумы по труду Нилов допустил переход на четырехдневку

Фото: iStock/catalis

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что Россия со временем может перейти на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, такой шаг должен идти постепенно и без жесткого регулирования со стороны государства. Об этом пишет РИА Новости.