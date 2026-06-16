Житель Приморья упал ночью в открытый колодец и провел несколько часов в леденящей воде

16 июня 2026, 03:02

Врачи Приморья спасли ногу мужчины после его падения в открытый колодец с водой

Фото: iStock/Tunatura

Жителя Приморья, который ночью упал в открытый колодец с водой и получил тяжёлую травму ноги, успешно прооперировали во Владивостокской клинической больнице №2. Об этом сообщили в канале «Минздрав Приморья» на платформе MAX.





Мужчина провёл в ледяной воде более двух часов, пока его не нашли прохожие. Из-за этого у пациента развилось сильное переохлаждение. Более того, при падении в колодец часть сустава ноги пострадавшего оказалась снаружи, а рана имела высокий риск заражения.



Сначала реаниматологи стабилизировали состояние мужчины, затем хирурги провели сложнейшую операцию: обработали повреждённые ткани, вправили вывих и зафиксировали кости специальным аппаратом. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает, он продолжает восстановление.



Ранее врач-психиатр Александр Сергиевич объяснил, о чем говорят страхи змей и высоты. По его словам, подобные фобии, как правило, не являются признаком психического расстройства, а лишь естественной защитной реакцией организма. Это связано с тем, что подобная тревога помогает человеку избегать настоящих угроз. Подробнее читайте в материале «Радио 1».