Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с фейковой доставкой из ПВЗ

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В последнее время мошенники начали использовать новую схему доставки из пунктов выдачи заказов. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«Злоумышленники рассылают сообщения от имени известных служб доставки, уведомляя жертв о несуществующей посылке или проблемах с заказом. В письме или смс указывается ссылка для отслеживания, которая ведёт на фишинговый сайт, визуально копирующий интерфейс настоящего сервиса», — пояснил Немкин в беседе с RT.
Мошенники могут представиться сотрудниками службы поддержки и говорят потенциальной жертве, что заказ оплачен, однако с доставкой возникли трудности. Далее человека просят ввести личные данные или оплатить «доставку», и таким образом получают доступ к банковским картам.
Немкин посоветовал не переходить по ссылкам из сообщений, проверять статус заказов через приложение и ни в коем случае не сообщать никому данные своей карты, паспортные данные и коды из смс.
Директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров в интервью «Известиям» пояснил, что мошенников можно вычислить по нескольким характерным признакам. Например, звонящий начинает агрессивно требовать личную информацию.
«Сотрудники служб доставки никогда не запрашивают СНИЛС, ИНН, коды из СМС, пароли от аккаунтов или банковские реквизиты. Если у вас это просят, это мошенники. Звонки с незнакомых номеров и агрессивное требование срочно передать данные — также явный признак обмана», — предупредил Бедеров.
Если же человек все же передал данные мошенникам, то в первую очередь необходимо заблокировать карту и быстро сменить все пароли от важных аккаунтов, а также написать заявление в полицию.
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