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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с фейковой доставкой из ПВЗ

Фото: iStock/artoleshko

Фото: iStock/artoleshko

В последнее время мошенники начали использовать новую схему доставки из пунктов выдачи заказов. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«Злоумышленники рассылают сообщения от имени известных служб доставки, уведомляя жертв о несуществующей посылке или проблемах с заказом. В письме или смс указывается ссылка для отслеживания, которая ведёт на фишинговый сайт, визуально копирующий интерфейс настоящего сервиса», — пояснил Немкин в беседе с RT.

Мошенники могут представиться сотрудниками службы поддержки и говорят потенциальной жертве, что заказ оплачен, однако с доставкой возникли трудности. Далее человека просят ввести личные данные или оплатить «доставку», и таким образом получают доступ к банковским картам.

Немкин посоветовал не переходить по ссылкам из сообщений, проверять статус заказов через приложение и ни в коем случае не сообщать никому данные своей карты, паспортные данные и коды из смс.

Директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров в интервью «Известиям» пояснил, что мошенников можно вычислить по нескольким характерным признакам. Например, звонящий начинает агрессивно требовать личную информацию.

«Сотрудники служб доставки никогда не запрашивают СНИЛС, ИНН, коды из СМС, пароли от аккаунтов или банковские реквизиты. Если у вас это просят, это мошенники. Звонки с незнакомых номеров и агрессивное требование срочно передать данные — также явный признак обмана», — предупредил Бедеров.

Если же человек все же передал данные мошенникам, то в первую очередь необходимо заблокировать карту и быстро сменить все пароли от важных аккаунтов, а также написать заявление в полицию.

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Отбор участников проекта «Большое семейное путешествие» завершится 25 мая
14 мая 2025, 15:44

Фото: istockphoto.com/molchanovdmitry

Жители Московской области могут принять участие в проекте «Большое семейное путешествие», направленном на поддержку семей с активной жизненной позицией и заинтересованных в создании туристских традиций, приём заявок стартовал 14 апреля и продлится до 25 мая, сообщает пресс-служба проекта.
«К участию приглашаются семьи с детьми в возрасте от семи до 17 лет. Команда, состоящая минимум из трёх человек, должна подготовить видеовизитку на тему «Наше семейное путешествие», продумать семейный маршрут по своему региону, а затем заполнить и подать заявку на участие на сайте проекта», — говорится в сообщении.
Победители проекта будут объявлены 2 июня. А в августе лучшие команды ждёт поездка Победителей на всероссийский семейный туристский фестиваль «Больше, чем путешествие».

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#туризм
#россия
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Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло
Синоптик Варакин: с четверга температура войдет в климатическую норму
14 мая 2025, 15:27

Фото: iStock/Natalia SO

Погода в Москве меняется ежедневно, однако температура воздуха остается холодной.
Начальник ситуационного центра Росгидромета метро Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что сегодняшняя ночь будет последней холодной, а дальше придет тепло.

«В Москве заморозки прекращаются, но будет все равно прохладно — ниже нормы на 7 градусов. С четверга температура войдет в климатическую норму. Она будет в пределах 17, 20 градусов, ночь 5, 9 градусов», — сказал синоптик.

По его словам, на юго-востоке Москвы температура будет 19, 21, а, возможно, даже 20, 23 градусов.

«Ветер будет южный, потому что фронт будет смещаться с юго-запада на север», — заключил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, что воздух в столичном регионе в предстоящие дни начнет прогреваться и уже к выходным ожидается до 20 °С, при этом дождь будет идти до конца недели.

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#эксперт
#дождь
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#тепло
#воздух
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В Москве скончался муж актрисы Надежды Румянцевой Вилли Хштоян
14 мая 2025, 15:27

Фото: istockphoto / Diy13

Скончался Вилли Хштоян — советский дипломат и супруг актрисы Надежды Румянцевой, звезды фильмов «Девчата», «Королева бензоколонки» и «Женитьба Бальзаминова». Ему было 93 года.
По информации SHOT, причиной смерти стали осложнения, вызванные хроническими заболеваниями и тяжелая форма деменции. Тело Вилли Хштояна обнаружила его дочь от первого брака — Карина. Она навестила отца в его квартире на улице Черняховского, недалеко от станции метро «Аэропорт» в Москве.

Вилли Хштоян занимал посты представителя СССР в Египте и Малайзии, а также возглавлял Внешпосылторг. С Надеждой Румянцевой он прожил в браке 42 года. Совместных детей у пары не было.

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#москва
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Представителей Подмосковья приглашают на Молодёжный форум «иВолга»
14 мая 2025, 15:09

Фото: сайт pfo.gov.ru

В Самарской области с 24 по 29 июля состоится Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга». Он будет проведён в гибридном формате, сообщили организаторы.
Участники будут проживать в палаточном лагере по адресу: Самара, посёлок Прибрежный, Мастрюковские озёра, турбаза «Фестивальный парк». Трансляция отдельных направлений программы будут вестись онлайн с использованием дистанционных технологий.
«Программа форума включает образовательную, внеучебную, полезную программы, а также грантовый конкурс. Образовательная программа направлена на повышение уровня знаний и компетенций. Она реализуется в рамках семи тренинговых профилей: «Наука»; «IT и цифровые технологии»; «Патриотизм»; «Культура и искусство»; «Служба спасения»; «Промышленный комплекс» и «Управление», – говорится в сообщении.
Целевая аудитория тренинговых профилей – не только активисты общественных объединений и сообществ, студенты вузов и ссузов, но и молодые исследователи и учёные, специалисты научных лабораторий; молодые люди, занимающиеся киберспортом, программированием, воспитанники военно-патриотических и поисковых клубов, клубов исторической реконструкции, студенты, лидеры молодёжных организаций и движений, общественного мнения, молодые государственные и муниципальные служащие и многие другие.

Регистрация участников форума продлится до 30 мая включительно на сайте ФГАИС «Молодёжь России».

Электронный адрес Службы заботы об участниках и региональному взаимодействию Дирекции форума: shtab_ivolga@mail.ru.

Руководитель службы по работе с регионами – Александра Витальевна Лушина, т.: 8(987)926-94-97; замдиректора форума – руководитель службы заботы об участниках и региональному взаимодействию Юлия Владимировна Рябева, т.: 8(960) 822-49-46.

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#самарская область
#волга
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В России завершается акция «Услышать Победу»
14 мая 2025, 14:22

Фото: iStock / Vera Chitaeva

Всероссийская акция «Услышать Победу», запущенная в преддверии 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, подходит к концу. Она стартовала 15 марта и завершится 15 мая.
Акция позволяет любому желающему послушать уникальные архивные записи, приуроченные к знаменательной дате. Участники могут бесплатно позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 200-09-05 и услышать редкие записи, запечатлевшие ключевые моменты истории.
«Это, например, выступление маршала Советского Союза Георгия Жукова на церемонии подписания акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии, выступления по радио легендарного диктора Юрия Левитана, объявившего народу о победе; редкие свидетельства очевидцев и непосредственных участников событий, в том числе интервью с регулировщицей Лидией Овчаренко у Бранденбургских ворот в Берлине», – сообщили организаторы.
Проект охватывает всю страну, в том числе Московскую область Цель акции – напомнить россиянам о величайшем событии XX века и передать молодому поколению подлинные голоса эпохи.


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