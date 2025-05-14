Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с фейковой доставкой из ПВЗ

Жители Московской области могут принять участие в проекте «Большое семейное путешествие», направленном на поддержку семей с активной жизненной позицией и заинтересованных в создании туристских традиций, приём заявок стартовал 14 апреля и продлится до 25 мая, сообщает пресс-служба проекта.