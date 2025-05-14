Мошенники стали обманывать россиян через фейковую доставку товаров

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Мошенники стали звонить россиянам от лица сотрудников пунктов выдачи маркетплейсов с предложением доставить на дом товары. Об этом сообщила РИА Новости эксперт по кибербезопасности Дарья Верестникова.
Преступники звонят жертве с предложением доставить на дом товары, заказанные ранее, и требуют номера СНИЛС, ИНН или код из СМС. По словам эксперта, после этого разговора к делу подключается второй злоумышленник под видом правоохранителя и сообщает про взлом аккаунта на Госуслугах. Он убеждает жертву перевести средства на безопасный счет или передать наличные якобы сотрудникам полиции.
Верестникова пояснила, что люди боятся взятия кредита на их имя через Госуслуги, а вся безопасность заключается в коде из СМС.
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Верестникова пояснила, что люди боятся взятия кредита на их имя через Госуслуги, а вся безопасность заключается в коде из СМС.
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Екатерина Коршунова