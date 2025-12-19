В Госдуме оценили ситуацию с переводом студентов из МГПУ
Депутат Лантратова: ситуация вокруг МГПУ — это не первый случай
Иногда вузам приходится принимать такие решения, конфликтной ситуации быть не должно. Так депутат Госдумы Яна Лантратова прокомментировала информацию о том, что МГПУ закрывает обучение по непедагогическим направлениям.
По её словам, руководству учебных заведений обычно удаётся мирно решить вопрос с переводом студентов в вузы-партнёры с сохранением стоимости обучения. Депутат уточнила, что МГПУ обещали выплатить компенсацию, если цена за учёбу в другом вузе будет больше.
«Поэтому не думаю, что возникнет конфликтная ситуация. Всё-таки ребят предупредили заблаговременно и не бросили, а помогут оформить перевод», — отметила Лантратова в разговоре с RT.
Ранее «Москва 24» сообщала, что МГПУ с 1 сентября 2026 года закроет все непедагогические направления, а студентов этих специальностей переведут в другие ведущие учебные заведения, в том числе РГГУ, РАНХиГС и другие.
Речь идёт о специальностях «Социология», «Реклама и связи с общественностью» и «Дизайн».
«Для студентов непедагогических направлений организована возможность комфортного перехода без дополнительных экзаменов и испытаний», — приводит издание слова заместителя руководителя департамента образования и науки столицы Антона Молева.
Отмечается, что такие меры предприняты для того, чтобы МГПУ смог сконцентрироваться на подготовке высококвалифицированных учителей для столичных школ.