В Госдуме оценили ситуацию с переводом студентов из МГПУ

19 декабря 2025, 00:38

Депутат Лантратова: ситуация вокруг МГПУ — это не первый случай

Фото: iStock/SeventyFour

Иногда вузам приходится принимать такие решения, конфликтной ситуации быть не должно. Так депутат Госдумы Яна Лантратова прокомментировала информацию о том, что МГПУ закрывает обучение по непедагогическим направлениям.





По её словам, руководству учебных заведений обычно удаётся мирно решить вопрос с переводом студентов в вузы-партнёры с сохранением стоимости обучения. Депутат уточнила, что МГПУ обещали выплатить компенсацию, если цена за учёбу в другом вузе будет больше.





«Поэтому не думаю, что возникнет конфликтная ситуация. Всё-таки ребят предупредили заблаговременно и не бросили, а помогут оформить перевод», — отметила Лантратова в разговоре с RT.

«Для студентов непедагогических направлений организована возможность комфортного перехода без дополнительных экзаменов и испытаний», — приводит издание слова заместителя руководителя департамента образования и науки столицы Антона Молева.