Почти 80% старшеклассников Подмосковья хотят получить высшее образование
Большинство подмосковных школьников планируют поступить в вузы и получить высшее образование. Об этом говорят результаты опроса, который провело исследовательское агентство MAGRAM MR.
Среди учеников 9 классов и младше 56% планируют закончить 11 классов, а затем продолжить обучение. При этом 79% старшеклассников и тех, кто собирается идти в 10–11 классы, после школы хотят поступать в вузы.
Опрос показал, что высшее образование чаще выбирают девушки — 84% респондентов заявили о планах учиться в вузе. Среди юношей этот показатель составил 75%.
В ходе исследования школьников спрашивали, куда они планируют пойти после 9 и после 11 класса. Опрос проходил в онлайн-формате с 5 по 7 марта 2025 года. В нём приняли участие 600 жителей Московской области в возрасте от 15 до 17 лет.
MAGRAM MR — независимое исследовательское агентство полного цикла, которое работает с 1997 года и проводит маркетинговые и социологические исследования в России и за рубежом.
