«Чесоточный клещ и грибок»: Врач рассказала, что можно подхватить от бумажных купюр

Фото: istock/Mikhail Makarenko
Бумажные купюры, которыми мы все еще пользуемся, не взирая на банковские карты и счета, могут быть местом обитания различных видов микроорганизмов, включая вирусы, бактерии и грибки. Именно поэтому врачи рекомендуют тщательно мыть руки после работы с деньгами.
Заведующая центром общественного здоровья и профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» сообщила, что на поверхности денег, особенно старых купюр, могут длительно обитать такие бактерии, как стафилококки, стрептококки, кишечная палочка.
Также, по словам врача, на деньгах могут обитать грибки, которые вызывают аллергические реакции у предрасположенных к этому людей.
Она добавила, что через купюры может передаваться чесоточный клещ.
Однако Ольга Чиркова уверена, что микробы на деньгах не всегда представляют опасность для здоровья. Но если у вас есть открытые раны или ослабленная иммунная система, то лучше избегать контакта с деньгами, чтобы уменьшить риск заражения, заключила эксперт.
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«Они могут вызывать различные заболевания, включая инфекции кожи, дыхательных путей и пищеварительной системы», — объяснила она.
Также, по словам врача, на деньгах могут обитать грибки, которые вызывают аллергические реакции у предрасположенных к этому людей.
«Вирусы, например вирус гриппа, не живут на поверхности денег, но могут передаваться через них, так как остаются на купюрах и монетах некоторое время после того, как их подержит больной человек», — сказала специалист.
Она добавила, что через купюры может передаваться чесоточный клещ.
Однако Ольга Чиркова уверена, что микробы на деньгах не всегда представляют опасность для здоровья. Но если у вас есть открытые раны или ослабленная иммунная система, то лучше избегать контакта с деньгами, чтобы уменьшить риск заражения, заключила эксперт.
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Анастасия Бондарева