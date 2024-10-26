Стало известно, как будет выглядеть купюра БРИКС на саммите в 2025 году

Владимир Путин с купюрой БРИКС (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)
На купюре саммита БРИКС в 2025 году изобразят животных, которые ассоциируются с государствами-участниками объединения, рассказал ТАСС гендиректор компании «АРМ-регистр» и автор похожей купюры, продемонстрированной на саммите этого года, Евгений Федоров.
«У России медведь, соответственно, у кого-то лев, у кого-то коза», — пояснил Федоров.По его словам, сейчас разрабатывается купюрная линейка под названием «Тотемные животные» с номиналом 200. В настоящее время, добавил Федоров, на «лице» изображен Кремль, а также статуя с Христом-Искупителем, что в Рио-де-Жанейро.
До этого президент России Владимир Путин увидел «купюру БРИКС» на саммите в Казани, которую передал главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, купюра Набиуллиной не понравилась.
Саммит БРИКС в Казани завершился 24 октября. Он стал самым крупным событием во внешней политике на территории РФ.
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