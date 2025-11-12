В Госдуме рассказали, кто мог заминировать купюру в Красногорске
В Красногорске произошел ужасный инцидент, в результате которого мальчик потерял пальцы. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, Украина может иметь отношение к этому преступлению.
В беседе с NEWS.ru он рассказал, что такие методы направлены на причинение вреда мирным гражданам.
Журавлев отметил, что следствию необходимо выяснить, как взрывное устройство оказалось на улице. Он подчеркнул, что враг проявляет кровожадность, нацеливаясь на женщин и детей. Депутат считает, что подобные действия могут быть частью украинской стратегии.
По мнению Журавлева, пока на Украине сохраняется действующая власть, такие инциденты могут повторяться. Он призвал выполнить все цели специальной военной операции для обеспечения безопасности на территории России.
