В Госдуме рассказали, кто мог заминировать купюру в Красногорске

12 ноября 2025, 13:30

Депутат Журавлев: купюру в Красногорске могли заминировать спецслужбы Украины

Фото: iStock/ANGHI

В Красногорске произошел ужасный инцидент, в результате которого мальчик потерял пальцы. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, Украина может иметь отношение к этому преступлению.