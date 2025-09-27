Росавиация ввела ограничения на полеты в казанском аэропорту

27 сентября 2025, 07:59

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Фото: iStock/Chalabala

В субботу, 27 сентября, аэропорт Казани временно перестал принимать и выпускать самолеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.