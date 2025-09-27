Росавиация ввела ограничения на полеты в казанском аэропорту
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В субботу, 27 сентября, аэропорт Казани временно перестал принимать и выпускать самолеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Согласно информации ведомства, это сделано для повышения уровня безопасности в аэропорту. До этого прием и отправка воздушных судов были прекращены в аэропортах Астрахани и Волгограда.
Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что обломки украинских БПЛА, которые упали в Красноармейском районе, повредили в Волгоградской области два объекта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
