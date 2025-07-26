В Магнитогорске школьница вскрыла сейф болгаркой, чтобы отдать мошенникам 10,5 млн рублей
Необычный случай мошенничества произошёл в Магнитогорске, где 17-летняя девушка раскрыла в себе талант матёрой взломщицы. Школьница попала под давление аферистов и, вскрыв сейф родителей болгаркой, отдала злоумышленникам кругленькую сумму денег. Подробности сообщает ГУ МВД РФ по Челябинской области.
Мошенники работали целой бандой и использовали многоходовую схему. Сначала они позвонили девушке под видом курьера с цветами, затем представились сотрудниками Роскомнадзора и правоохранительных органов. Попавшей под влияние аферистов школьнице внушили, что её данные используются преступниками, а для избежания уголовной ответственности всей её семьи, необходимо срочно «задекларировать» все ценности.
По указке злоумышленников потерпевшая спилила замок сейфа болгаркой и взяла находившиеся там 10,5 миллиона рублей. Деньги она передала «курьеру», однако осознав обман, школьница рассказала о случившемся родителям, которые обратились в полицию.
Возбуждено уголовное дело, а мошенников разыскивают.
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