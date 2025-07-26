В Магнитогорске школьница вскрыла сейф болгаркой, чтобы отдать мошенникам 10,5 млн рублей

26 июля 2025, 19:02

17-летняя девушка вскрыла сейф болгаркой и отдала мошенникам 10,5 млн рублей

Фото: Istock/Okssi68

Необычный случай мошенничества произошёл в Магнитогорске, где 17-летняя девушка раскрыла в себе талант матёрой взломщицы. Школьница попала под давление аферистов и, вскрыв сейф родителей болгаркой, отдала злоумышленникам кругленькую сумму денег. Подробности сообщает ГУ МВД РФ по Челябинской области.