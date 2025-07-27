Пенсионерка потеряла квартиру, гараж и 9 млн из-за мошенников в Нижнем Новгороде
Пенсионерка потеряла квартиру, гараж и девять миллионов рублей из-за мошенников в Нижнем Новгороде.
Как рассказали в региональном главке МВД России, 69-летней бухгалтерше-пенсионеру звонили аферисты в период с марта по июль. Злоумышленниками представлялись правоохранителями и сотрудниками контролирующих организаций.
Сначала преступники сообщили женщине о некой сомнительной операции с ее счетом, а после якобы для ее отмены убедили жертву снять пять миллионов рублей и продать гараж за 350 тысяч. Средства нижегородка перевела на указанные реквизиты с нескольких банкоматов.
Через некоторое время, испугавшись потери недвижимости, пострадавшая продала жилье, а вырученные четыре миллиона частично передала курьеру в Подмосковье, а часть перевела неизвестным.
«В целях исключения совершения иных сделок с квартирой потерпевшей по ходатайству следователя на недвижимость наложен арест», — добавили в МВД.Аферистов сейчас ищут, возбуждено уголовное дело.