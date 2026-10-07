В Москве пройдет III Всероссийский форум против травли «Надо поговорить!»
III Всероссийский антибуллинговый форум «Надо поговорить!» состоится 5 и 6 ноября в Москве. В рамках мероприятия пройдет финал одноименного Всероссийского конкурса проектов по профилактике буллинга (травли) и деструктивных явлений в молодежной среде.
Конкурс направлен на выявление и поддержку практических инициатив, обмен эффективными решениями и развитие сообщества специалистов, работающих над созданием безопасной среды для детей и молодежи. Участие в конкурсе бесплатное.
Прием заявок открыт до 15 октября. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет: школьники, студенты, работающая молодежь, педагоги, психологи, представители НКО, блогеры и журналисты.
Конкурс проводится по семи номинациям: «Школьная инициатива», «Студенческая инициатива», «Педагогическая инициатива», «Медиа-инициатива», «Молодежная инициатива», «Гражданская инициатива» и «Творческая инициатива». В каждой номинации выделены две категории: «Реализованный проект» (уже имеющий результаты) и «Новая инициатива» (проект на стадии идеи или начальной реализации).
Финалисты, отобранные по итогам онлайн-питчинга, представят свои проекты очно в Москве. Победители (по два в каждой номинации) получат дипломы и возможность пройти программу наставничества с индивидуальным сопровождением экспертов.
Помимо конкурса, по всей России проходят Антибуллинговые уроки — интерактивные занятия для школьников 5-11 классов и студентов СПО, направленные на профилактику травли и развитие навыков конструктивного взаимодействия. Педагоги и классные руководители могут получить готовые материалы для проведения уроков и благодарственные письма по итогам участия.
Организаторами форума выступают Общественный совет по взаимодействию с гражданским обществом при Уполномоченном по правам человека в РФ, Фонд поддержки образовательных и воспитательных инициатив «Народный проект» и Лаборатория «Надо поговорить!». Проект реализуется при поддержке гранта «Движения Первых».
Подать заявку на конкурс и ознакомиться с условиями можно на официальном сайте. Дополнительная информация есть в официальном сообществе проекта во «ВКонтакте».
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