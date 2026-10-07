В Москве пройдет III Всероссийский форум против травли «Надо поговорить!»

07 октября 2026, 18:24

Фото: оргкомитет конкурса «Надо поговорить!»

III Всероссийский антибуллинговый форум «Надо поговорить!» состоится 5 и 6 ноября в Москве. В рамках мероприятия пройдет финал одноименного Всероссийского конкурса проектов по профилактике буллинга (травли) и деструктивных явлений в молодежной среде.