Уровень воды в Дунае достиг исторического минимума за 150 лет из-за жары

16 августа 2026, 04:29

Фото: iStock/Adam Bartosik

Уровень воды в Дунае достиг исторического минимума за последние 100–150 лет. Об этом заявил вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич.





По его словам, критическое обмеление реки серьезно осложняет тушение лесных пожаров — в настоящий момент в стране остаются активными 32 возгорания.

«Мы находимся на Дунайско-Тизанско-Дунайском канале. Как вы знаете, мы переживаем еще одно историческое явление – самый низкий уровень Дуная за 100–150 лет», – приводится комментарий политика на сайте ведомства.