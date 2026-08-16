Достижения.рф

Уровень воды в Дунае достиг исторического минимума за 150 лет из-за жары

Фото: iStock/Adam Bartosik

Уровень воды в Дунае достиг исторического минимума за последние 100–150 лет. Об этом заявил вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич.



По его словам, критическое обмеление реки серьезно осложняет тушение лесных пожаров — в настоящий момент в стране остаются активными 32 возгорания.

«Мы находимся на Дунайско-Тизанско-Дунайском канале. Как вы знаете, мы переживаем еще одно историческое явление – самый низкий уровень Дуная за 100–150 лет», – приводится комментарий политика на сайте ведомства.
Он отметил, что все жилые дома, которые находились в зоне пожара в районе Делиблатских песков, удалось отстоять. Жертв среди населения нет, а ситуацию в регионе продолжают контролировать власти.

Ранее сообщалось, что в Болгарии круизный лайнер с 186 туристами сел на мель на пересохшем Дунае.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0