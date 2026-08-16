Уровень воды в Дунае достиг исторического минимума за 150 лет из-за жары
Уровень воды в Дунае достиг исторического минимума за последние 100–150 лет. Об этом заявил вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич.
По его словам, критическое обмеление реки серьезно осложняет тушение лесных пожаров — в настоящий момент в стране остаются активными 32 возгорания.
«Мы находимся на Дунайско-Тизанско-Дунайском канале. Как вы знаете, мы переживаем еще одно историческое явление – самый низкий уровень Дуная за 100–150 лет», – приводится комментарий политика на сайте ведомства.Он отметил, что все жилые дома, которые находились в зоне пожара в районе Делиблатских песков, удалось отстоять. Жертв среди населения нет, а ситуацию в регионе продолжают контролировать власти.
Ранее сообщалось, что в Болгарии круизный лайнер с 186 туристами сел на мель на пересохшем Дунае.