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Названо число российских первоклассников в 2026 году

Минпросвещения РФ: около 1,5 млн детей станут первоклассниками в 2026 году
Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

В российских школах в новом учебном году за парты сядут около полутора миллиона первоклассников — этот показатель сохранится на уровне 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения РФ.



Уточняется, что преимущественное право на зачисление имеют дети, проживающие на закрепленной за школой территории, а также представители льготных категорий. Их перечень утвержден соответствующим приказом ведомства. Прием заявок на поступление в первые классы продлится до 5 сентября включительно.

Ранее Минпросвещения РФ определило правила для занятий во вторую смену: уроки должны завершаться не позднее 19:00. Такой формат разрешен для учеников 2-4-х и 6-8-х классов. Ведомство не рекомендует переводить на вторую смену первоклассников, пятиклассников, девятиклассников и старшеклассников.

Лидия Пономарева

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