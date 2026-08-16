Названо число российских первоклассников в 2026 году

16 августа 2026, 03:03

Минпросвещения РФ: около 1,5 млн детей станут первоклассниками в 2026 году

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

В российских школах в новом учебном году за парты сядут около полутора миллиона первоклассников — этот показатель сохранится на уровне 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения РФ.