Мосэнергосбыт объяснил, как будет работать оплата света с 2026 года
С 1 января 2026 года жители ряда многоквартирных домов в Московской области начнут напрямую платить за электроэнергию гарантирующему поставщику — АО «Мосэнергосбыт». Компания сообщила о переходе на прямые расчёты с собственниками квартир, рассказали в Минэнерго региона.
Это значит, что с Нового года у жильцов автоматически будут прямые договоры с Мосэнергосбытом. Подписывать документы или идти в офис не нужно — договоры считают заключёнными со всеми собственниками сразу и на неопределённый срок. При этом оплату электроэнергии на общедомовые нужды, как и раньше, будут проводить через управляющие компании.
Первые платёжки за январь 2026 года жители получат в феврале. В них укажут номер лицевого счёта, по которому дальше нужно будет оплачивать электричество.
Чтобы платёжки формировали корректно, жителям необходимо каждый месяц передавать показания счётчиков — с 15 по 26 число.
Сделать это можно любым удобным способом:
- через личный кабинет;
- мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт»;
- на сайте компании;
- с помощью чат-бота;
- по телефону контактного центра;
- в клиентских офисах и МФЦ.
Если в квартире установлен счётчик, подключённый к автоматизированной системе учёта (АСКУЭ), передавать показания вручную не нужно — система делает это сама. Проверить, подключён ли прибор к АСКУЭ, можно в личном кабинете или по телефону контактного центра.
На прямые расчёты переведут жителей отдельных домов в Видном, Дмитровском, Домодедове, Коломне, Королёве, Котельниках, Ленинском округе, Луховицах, Люберцах, Мытищах, Одинцове, Пушкино, Пущино, Талдомском округе, Фрязине и Электрогорске. Полный список адресов опубликовал Мосэнергосбыт.