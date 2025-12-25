Мосэнергосбыт объяснил, как будет работать оплата света с 2026 года

25 декабря 2025, 14:42

Фото: Медиасток.РФ

С 1 января 2026 года жители ряда многоквартирных домов в Московской области начнут напрямую платить за электроэнергию гарантирующему поставщику — АО «Мосэнергосбыт». Компания сообщила о переходе на прямые расчёты с собственниками квартир, рассказали в Минэнерго региона.





Это значит, что с Нового года у жильцов автоматически будут прямые договоры с Мосэнергосбытом. Подписывать документы или идти в офис не нужно — договоры считают заключёнными со всеми собственниками сразу и на неопределённый срок. При этом оплату электроэнергии на общедомовые нужды, как и раньше, будут проводить через управляющие компании.



Первые платёжки за январь 2026 года жители получат в феврале. В них укажут номер лицевого счёта, по которому дальше нужно будет оплачивать электричество.



Чтобы платёжки формировали корректно, жителям необходимо каждый месяц передавать показания счётчиков — с 15 по 26 число.



